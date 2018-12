Země zaslíbená lovců dinosaurů. Kam kopnou, objeví kosti

inisterstvo školství navrhlo do národního investičního plánu vlády projekty za desítky miliard korun. Mohly by jít například na investice základních či vysokých škol nebo na opravy sportovišť.

M inisterstvo školství navrhlo do národního investičního plánu vlády projekty za desítky miliard korun. Mohly by jít například na investice základních či vysokých škol nebo na opravy sportovišť.

Právníci Evropské komise podezírají českého premiéra Andreje Babiše ze střetu zájmů a z porušení unijních pravidel. Píše to britský deník The Guardian a francouzský list Le Monde s odvoláním na uniklou zprávu právní služby komise. Předmětem vyšetřování jsou dotace udělené firmám holdingu Agrofert. Babiš označil analýzu EU za lži.

Do Jižní Koreje dnes uprchl severokorejský voják. Jihokorejští vojáci zběha doprovodili do bezpečí. Incident se odehrál v době, kdy KLDR a Jižní Korea omezily počet hlídek na ostře střežené hranici v zájmu budování důvěry.

Do Jižní Koreje dnes uprchl severokorejský voják. Jihokorejští vojáci zběha doprovodili do bezpečí. Incident se odehrál v době, kdy KLDR a Jižní Korea omezily počet hlídek na ostře střežené hranici v zájmu budování důvěry.

8:45