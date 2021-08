Zeman: Šéf BIS nařídil odposlechy lidí z nejbližšího okolí prezidenta

Šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka podle prezidenta Miloše Zemana nařídil před několika lety odposlechy lidí z jeho nejbližšího okolí.

Nejedná se podle něj jen o ekonomického poradce Martina Nejedlého, jak dnes informoval server Neovlivní.cz. Nejedlý je spíš okrajovým jménem, uvedl dnes v rozhovoru pro Blesk.cz. Protože Zeman nemá mobilní ani pevný telefon, týkají se odposlechy i jeho, řekl.

„Před několika lety mě jeden vysoký důstojník BIS informoval, že pan Koudelka nařídil odposlouchávání mého nejbližšího okolí, a tedy i mě,“ řekl Zeman. Dodal, že kvůli záležitosti kontaktoval premiéra Andreje Babiše, který mu posléze sdělil, že odposlechy zastavil. „Ale nebyla to pravda, z útrob BIS jsem se opět dozvěděl, že odposlechy pokračují,“ uvedl Zeman. Doplnil, že věc do voleb nechtěl zveřejňovat za podmínky, že po 15. srpnu by Koudelka nepokračoval v čele BIS. Kabinet ho ale vedením kontrarozvědky pověřil do jmenování nového šéfa.

Prezident doplnil, že nějakou dobu čekal, aby se dozvěděl, zda někdo z jeho okolí se dopustil nějakého trestného činu, případně zda se Koudelka omluví. „Neomluvil se. Jak jsem řekl, odposlechy pokračovaly. To byla doba, kdy jsem požádal pana premiéra, aby pan Koudelku odvolal. Není možné, aby si šéf tajné služby vymyslel bez důkazů a bez důvodů, že bude odposlouchávat prakticky každého občana této země, který ho zrovna napadne,“ řekl.

BIS tento týden uvedla, že vždy postupuje striktně podle zákona. „Veškeré použití zpravodajské techniky podléhá souhlasu předsedy senátu vrchního soudu v Praze,“ sdělil v úterý ČTK mluvčí BIS Ladislav Šticha. Zeman vybídl novináře, aby se předsedy soudního senátu zeptali, zda skutečně takový souhlas udělil. „Já o tom mám své pochybnosti. Pokud ho neudělil, pak ty odposlechy jsou nelegální,“ řekl.

Někteří politici z odposlechů podle Zemana mohou být na rozdíl od něj „vydíratelní“. „A pan Koudelka s nimi tedy může manipulovat,“ uvedl. Totéž se podle něj může týkat i lidí s významnými ekonomickými vazbami.

Babiš: Vláda a premiér nemají kompetence zastavovat odposlechy

Vláda ani premiér nemají žádnou kompetenci k povolování a zastavování odposlechů, sdělil dnes ČTK premiér Andrej Babiš. Uvedl, že nemá informace o tom, koho BIS odposlouchává. Zásadně odmítl, že by se kdykoliv zajímal, koho se odposlechy týkají.

„Vláda ani já jako premiér nemáme žádnou kompetenci pro povolování a zastavování odposlechů. A samozřejmě, že nemám ani žádné informace o tom, koho BIS nebo policie odposlouchávají. Pokud mi je známo, tak všechny odposlechy povoluje soud. Zásadně odmítám to, že bych se kdykoliv zajímal o to, koho naše služby odposlouchávají,“ napsal ČTK Babiš.

Zeman na to ještě v rozhovoru na Blesku reagoval a řekl, že premiér možná takovou pravomoc nemá, ale za přítomnosti kancléře Vratislava Mynáře hlavě státu sdělil, že odposlechy zastavil.

„Já se neptám po pravomoci, já pouze citoval jeho vyjádření,“ uvedl Zeman. Babiše podle svých slov neinformoval o žádných dalších jménech odposlouchávaných. „Já ho informoval o těch jménech, které mě obklopují,“ řekl. Dříve v rozhovoru odmítl upřesnit, koho z jeho okolí se odposlechy týkaly. Podle prezidenta šlo o víc osob. „Nicméně pokud jde o pana premiéra, ten je o tom informován,“ řekl.

Prezidentovi by nevadilo, kdyby premiér odposlechy zastavil. „Nebo kdyby řediteli BIS dal příkaz, aby to udělal on. Mně daleko spíše vadí, když ředitel BIS může totéž udělat u řady a řady dalších osob,“ řekl.

Podle zákona o bezpečnostní informační službě povoluje použití zpravodajské techniky předseda senátu příslušného vrchního soudu, ten je také oprávněn kontrolovat průběh používání zpravodajské techniky, a když zjistí, že důvody pro její použití pominuly, může povolení podle zákona odejmout.

Bělobrádek chce svolat komisi k BIS

Předseda sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby (BIS) Pavel Bělobrádek chce kvůli tvrzením prezidenta Miloše Zemana o odposleších svolat komisi ještě v srpnu, sdělil ČTK. Komise by měla věc prověřit i podle mínění poslance SPD Jaroslava Foldyny. Poslankyni Janu Černochovou nepřekvapilo, že v hledáčku BIS jsou lidé z okolí prezidenta, kteří nemají bezpečnostní prověrku. Foldyna s Černochovou to uvedli v diskusním pořadu Partie televize CNN Prima News.

Zeman tvrdí, že šéf BIS Michal Koudelka nařídil před několika lety odposlechy lidí z jeho nejbližšího okolí včetně ekonomického poradce Martina Nejedlého. Prezident řekl, že protože nemá mobilní ani pevný telefon, týkají se odposlechy i jeho.

„Obvinění je závažné, hledám ještě prázdninový termín ke svolání schůze Stále komise pro kontrolu činnosti BIS,“ napsal Bělobrádek. BIS uvedla, že postupuje vždy podle zákona, konkrétní Zemanovy výroky komentovat nebude.

„Pan Nejedlý má velmi úzké vazby na Rusko, ani on se tím netají. Pro mě to není nic překvapivého, pokud lidé z okolí prezidenta nedisponují žádnou bezpečností prověrkou a jsou v hledáčku bezpečnostních služeb,“ prohlásila Černochová.

Poslankyně upozornila, že v Česku musí povolení odposlechů odsouhlasit soudce nebo státní zástupce. Podotkla také, že Nejedlý není ústavní činitel. „Odposlech se nedává na jméno Nejedlý nebo (Vratislav) Mynář. Dává se na telefonní číslo. Stačilo, aby si pan prezident přečetl věci spojené s naší legislativou, a věděl by to. Příště by si rozmyslel, koho telefon si bude půjčovat,“ dodala.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek v Partii označil útoky na zpravodajské služby za nešťastné. Podle něj podlamují důvěru v instituci, která má za úkol hájit zájmy České republiky. Připomněl, že BIS se nemůže bránit a musí mlčet. „Tyto věci by se měly řešit interně,“ podotkl.