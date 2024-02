Zelenskyj v rozhovoru s Fox News žádal USA o schválení další pomoci

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s americkou televizí Fox News důrazně vyzval americký Kongres ke schválení další pomoci pro Ukrajinu ve výši 60 miliard dolarů (přes 1,4 bilionu Kč). Podotkl, že Ukrajina by za ni jen s obtížemi hledala náhradu a že na ní závisí životy a zdraví ukrajinských vojáků.

"Bez ní budeme mít víc a víc odvážných chlapů v nemocnicích. Protože když nemáte opravdový obranný štít a stejně silné dělostřelectvo s municí, tak budete samozřejmě přicházet o lidi," uvedl Zelenskyj v narážce na ruskou zbrojní převahu. "Je těžké najít něco analogického," řekl také Zelenskyj ohledně dalších možných zdrojů financí.

Vyčlenění 60 miliard dolarů pro Ukrajinu zatím v Kongresu blokují republikáni. Příznivci republikánů také tvoří hlavní část divácké základny Fox News, jíž Zelenskyj poskytl rozhovor jen několik kilometrů od frontové linie na východě Ukrajiny.

V odvysílaných záběrech většinu času seděl s americkým moderátorem Bretem Baierem na jednoduchých židlích před hromadou dříví u zdi polorozbořené budovy. Tyto kulisy ostře kontrastují s prostředím, v němž nedávno zpovídal Baierův bývalý kolega z Fox News Tucker Carlson ruského prezidenta Vladimira Putina. Zatímco Zelenskyj dal americkým divákům nahlédnout do prostředí zpustošeného boji, Putin k nim promlouval z "běloskvoucího křesla v Kremlu", podotkla ruskojazyčná redakce serveru BBC.

Zelenskyj v rozhovoru vyzdvihoval úspěchy, jichž ukrajinské síly za dobu války dosáhly, a naopak zlehčoval význam nedávného ovládnutí Avdijivky na východě Ukrajiny ruskou armádou. "Během těchto dvou let jsme získali zpět část Charkovské oblasti, teď se v ní nacházíme," sdělil ukrajinský lídr v narážce na místo konání rozhovoru. "Odblokovali jsme Černé moře. Fungují obilné koridory a zničili jsme mnoho lodí ruské flotily," pokračoval Zelenskyj. Připustil, že poslední rok byl pro ukrajinské síly složitým. "A co dokázali udělat oni (Rusové)? Jenom tohle jedno místo. Ale k čemu?" řekl k dobytí Avdijivky Ruskem.

Avdijivka je prvním větším ruským územním ziskem od dobytí Bachmutu loni na jaře, za nějž ruské síly podle analytiků zaplatily stejně jako v případě Avdijivky vysokou cenu v podobě obrovských ztrát. Ani jednomu z měst však komentátoři nepřikládají velký strategický význam. V prvním roce války se ruským silám z větších ukrajinských měst povedlo ovládnout Severodoněck nebo Mariupol.

Ukrajinský prezident v rozhovoru rovněž prohlásil, že ruské ztráty jsou pětkrát vyšší než ty ukrajinské. Podobná prohlášení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Na konfrontačně vyznívající poznámku amerického redaktora, že válka trvá už dva roky, a jeho dotaz, kdy boje skončí, Zelenskyj reagoval, že svět si musí zvyknout na představu uspořádání bez Putina. "Myslím, že není fér ptát se Ukrajinců, kdy válka skončí. Děláme všechno, co můžeme," uvedl Zelenskyj s náznakem podrážděnosti ve tváři. "Svět není úplně připravený na to, že Putin by mohl ztratit moc. Svět se bojí změn," prohlásil také ukrajinský lídr.