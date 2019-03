Zdenu Mašínovou utýrali komunisté. Její dcera ji chce po desítkách let důstojně pohřbít

Energetici během dnešního odpoledne obnovili dodávky proudu všem odběratelům, kteří byli bez elektřiny v důsledku silného větru. V pondělí a úterý se prohnal prakticky celým Českem a na řadě míst přerušil elektrické vedení. Ještě v úterý v poledne bylo bez proudu několik stovek domácností. ČTK to řekli mluvčí společností ČEZ Distribuce a E.ON. Většinu poruch zapříčinily stromy a větve, které spadly do vedení.

Český premiér Andrej Babiš před cestou do Spojených států pochválil prezidenta Donalda Trumpa za jeho jednání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem o jaderném odzbrojení. V rozhovoru pro americkou agenturu AP poznamenal, že jednání s diktátorem je lepší řešení než válečný konflikt. Babiš bude s Trumpem hovořit v Bílém domě ve čtvrtek jako první český premiér po osmi letech.

uvedli, že po požáru převezli do nemocnice dva muže se závažnými popáleninami. Policisté už zahájili trestní řízení pro podezření z výroby drog a obecného ohrožení z nedbalosti. Zraněné ale zatím nemohli vyslechnout.

Dva lidé byli v úterý ráno zraněni při požáru bytu v pražských Nuslích, ve kterém byla zřejmě varna drog. Oznámili to policisté a hasiči. Záchranáři na

