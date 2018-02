Zahraniční milionáři perou své 'špinavé bitcoiny' přes luxusní vily na Floridě

Do debaty o kontroverzním polském zákoně , který přísně trestá připisování jakékoli odpovědnosti za holokaust Polákům, se zapojilo i Německo. Ministr zahraničí Sigmar Gabriel řekl, že není pochyb, že za smrt milionů evropských Židů ve vyhlazovacích táborech během druhé světové války můžou Němci. Pár kolaborantů v okupovaných zemích na tom podle něj nic nemění, informovala agentura DPA.

Zpráva republikánských kongresmanů, která kritizuje FBI a ministerstvo spravedlnosti USA kvůli údajnému zneužití pravomocí při vyšetřování role Ruska v předloňských prezidentských volbách, podle Donalda Trumpa jeho osobu zcela očišťuje. Napsal to na twitter. "Ruský hon na čarodějnice" ale ve Spojených státech podle něj dál pokračuje.

Teplejší období posledních dní končí, v příštím týdnu se výrazně ochladí. Teploty se budou pohybovat pod nulou, lehce se oteplí zhruba v polovině února. Srážkově budou následující čtyři týdny spíše průměrné. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

Nová jaderná doktrína USA vyvolává hluboké zklamání, je očividně konfrontační a protirusky zaměřená. V reakci na dokument, který v pátek zveřejnil Pentagon, to podle agentury TASS uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. Upozornilo zároveň, že Rusko podnikne potřebné kroky k zajištění vlastní bezpečnosti.

Vedení Nemocnice v Podlesí v Třinci na Frýdecko-Místecku plošně vyhlásilo v souvislosti s chřipkovou epidemií zákaz návštěv. Oznámila to mluvčí zdravotnického zařízení Radka Miloševská.

Nová jaderná doktrína USA, kterou v pátek zveřejnilo ministerstvo obrany, vyvolá zvyšování hrozby pro globální bezpečnost. V reakci z Moskvy na 74stránkový dokument Pentagonu to podle agentury TASS řekl předseda výboru pro obranu dolní komory ruského parlamentu Vladimir Šamanov.

Nejméně čtyři zraněné z řad afrických migrantů si v sobotu vyžádala střelba v ulicích středoitalského města Macerata, informovala italská televize RAI a světové agentury. Podle italských médií by útok mohl mít rasový motiv.

Policisté dopadli muže obviněného z loupežného přepadení, který ve středu utekl eskortě, když ho převážela k ošetření do nemocnice v Mladé Boleslavi. Kriminalisté se zásahovou jednotkou ho vypátrali a zadrželi v nedalekém Mnichově Hradišti.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) připustil předčasné volby, pokud jeho druhá vláda nezíská ve Sněmovně důvěru, řekl Právu. Podporu pro ni by chtěl získat do konce února. Zatím předčasné volby odmítal. Nadále preferuje jednobarevnou menšinovou vládu ANO. O její podpoře chce dál jednat s KSČM a SPD.

