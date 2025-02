Záchrana ženy se nekoná, Felix Slováček nemá čas

Konec v nedohlednu, léčení se odkládá a všechno vyšumí do ztracena. Alespoň pokud Felix nebude mít čas i nadále.

Dáda Patrasová a Felix Slováček si v poslední době užívají větší mediální expozici než za několik posledních let dohromady. Těžko ale říct, jestli je to těší, protože se nejedná o úplně příznivý druh pozornosti.

Připomeňme, že se někdejší královna dětských srdcí Dáda Patrasová dostala do hledáčku objektivů poté, co nedorazila na domluvené natáčení a místo toho si dávala do trumpety ve vietnamské restauraci, kde ji v notně společensky unaveném stavu musela najít až policie. Aféra se pak rozjela naplno: Dáda nejdřív tvrdila, že se nic nestalo, pak za situaci obvinila všechno a všechny, aby nakonec slíbila, že se půjde léčit, pokud manžel Felix Slováček půjde taky.

„Na léčení půjdu, pokud půjde i Felix. Z nás dvou je to on, kdo pije více. Předtím, než jsem ho poznala, jsem byla absolutní abstinent,“ řekla Dáda pro magazín Expres.

„Já samozřejmě žádný problém s alkoholismem nemám. Nemám pověst nespolehlivého muzikanta, který by rušil vystoupení nebo na ně chodil v podroušeném stavu. Všechnu práci zvládám. Ale když jsem si přečetl, že Dáda slibuje léčbu pod podmínkou, že na ni půjdu i já, tak říkám ano, pojďme tedy do toho spolu. Rád Dádě pomůžu,“ reagoval Felix.

A léčebna by možná vážně nebyla úplně špatný nápad. Jiří Krampol, který má s podobnou situací nepříjemně důvěrnou zkušenost, například naléhavě apeloval, aby Dádu konečně někdo zachránil. To samé si myslí i známý psychoterapeut Jan Beer. A pomocnou ruku nakonec nabídla i zakladatelka centra pro léčbu závislosti s tím, že pro oba má místo.

Jenže k čemu to všechno je, když chybí vůle. A čas, zdá se: „Novinky ohledně léčení Dády nejsou, nic nevím. V neděli jsem se teprve vrátil domů, od středy jsem byl v Jeseníku. Mám moc práce, takže jsem s Dádou vůbec nemluvil,“ popsal stagnující situaci Felix Slováček pro magazín eXtra.cz. A to se pak těžko někdo zachraňuje, když jsou priority zkrátka jinde.