Režisérka a producentka Hana Třeštíková hlásí radostnou novinu: Ve 42 letech je těhotná

Tradiční rodina nicméně není v plánu a tradiční ostatně nebyl ani způsob, jakým k dítěti přišla.

Režisérka, producentka a komunální politička Hana Třeštíková hlásí na svých sociálních sítích radostný úspěch. Dlouhé snažení o potomka bylo úspěšné: "Asi je na čase jít s pravdou ven. Nepřehnala jsem to s cukrovím, ani nedržím suchý únor. Čekám miminko."

"Díky rodině a všem kamarádům, co to se mnou celá ta léta prožívali, drželi mi palce a teď se jako první radovali z dobré zprávy. Byli jste mi velkou oporou. Jsem v šestém měsíci a přistupuji k tomu s největší pokorou a rozhodně si nemyslím, že odteď už bude vše jen zalité sluncem. Je mi jasný, že mě čeká ještě mnoho milníků a výzev, tak mi držte palce," chystá se režisérka na novou životní etapu plnou výzev, ale samozřejmě i radosti.

"Vzhledem k tomu, že se o umělém oplodnění a mateřství po čtyřicítce moc nemluví, rozhodla jsem se tohle téma trochu zvednout. Jsem toho plná a na své cestě jsem se potkala se spoustou holek, které prožívaly to samé, ale raději to nijak neventilovaly. A přitom sdílení dobrých konců je přesně to, co mi dodávalo největší naději a odvahu pokračovat," přibližuje Hanka situaci a otevírá téma, za které se mnoho jiných bůhvíproč stydí.

"Takže dámy, pokud jste ve fázi, že to zkoušíte, vydržte! Nepřestávejte věřit v dobrý konec. A pokud jste ve fázi, že máte pocit, že vám už ujel vlak, zkuste to ještě zvážit. Současná medicína je už tak daleko, že je spoustu možností, jak ten vlak ještě zabrzdit. Jasný, má to své limity, zdravotní i etické, ale sakra, dnešní holky jsou ve čtyřiceti nakonec často vitálnější a zdravější než naši předkové ve třiceti."

"Společnost se v tomhle posunuje, žijeme zdravěji, umíráme později, tak je možné se pokusit o posun i těchto limitů. Já odmítám přijmout názor nebo přesvědčení, že je člověk ve 42 letech starý. Já se stará necítím. Ale samozřejmě pořád platí, že čím dřív mateřství žena stihne, tím líp, to nijak nerozporuju," dodává Hanka odvahu ostatním ženám v její situaci.

Kdo je otcem, ale režisérka neprozradila. A asi rodina nejspíš nebude mít úplně tradiční formát: "A pokud se ptáte na tatínka, přeje si zůstat v anonymitě, ale je to můj velmi blízký člověk, s kterým se máme moc rádi. Sice netvoříme pár v tradičním pojetí, ale jsem si jistá, že miminku společně připravíme nejlepší podmínky pro krásný život a sobě navzájem si budeme dobrými parťáky," napsala ještě Třeštíková.