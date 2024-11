Zabezpečení firem a význam spolupráce s bezpečnostní agenturou

Jak ochránit majetek firmy, zaměstnance nebo obchodní tajemství před zloději, sabotéry, vandaly a konkurencí? S tímto problémem si láme hlavu každý podnikatel nebo bezpečnostní manažer, který má zabezpečení firmy na starost.

Klíčová otázka zní: Zvládnete si zabezpečení objektu zajistit vlastními prostředky? Anebo je využití služeb bezpečnostní agentury ten typ spolupráce, bez kterého se neobejdete? Samé otázky! Pojďme najít odpovědi.

Jak začít? Potřebujete bezpečnostní plán

Zabezpečení firmy vyžaduje individuální přístup. Fabrika zaměstnávající 2 tisíce lidí vyžaduje jinou ochranu než rodinné papírnictví, restaurace nebo úřad s vysokou koncentrací a pohybem lidí.

Na úvod je potřeba detailně projít objekt, vyhodnotit potenciální slabá místa a tomu přizpůsobit přijatá bezpečnostní opatření. Bezpečnostní agentura má zajeté postupy a zkušenosti ze zakázek před vámi. Zkušený pracovník agentury dokáže odhalit rizika, která laika nenapadnou. Projde firmu a ví, kde rozmístit elektronické zabezpečení firmy - čidla, detektory, jak umístit alarm nebo kam mají „koukat“ kamerové systémy.

Výsledkem „průzkumu“ je bezpečnostní plán (plán zachování činnosti). Jde o strategický dokument, díky kterému všichni pověření zaměstnanci i pracovníci bezpečnostní agentury vědí, jak se zachovat v kritické situaci, co dělat, jak obnovit původní stav a zajistit kritické funkce firmy. Cíl? Minimalizovat škody na majetku a obzvlášť na zdraví a životech.

Fyzická ostraha vs. elektronické zabezpečovací systémy - Co je víc?

Lidský faktor nebo moderní bezpečnostní systém? Chtějte oboje! Zabezpečení firmy vyžaduje komplexní řešení. Pro efektivní zabezpečení průmyslového objektu, kancelářského komplexu, obchodu, nemocnice, úřadu nebo stavby potřebujete kvalitní personál i moderní vymoženosti.

Profesionální fyzická ostraha objektů už samotnou přítomností na místě odrazuje potenciální vandaly. Dle druhu objektu a vašeho zadání může na objekt dohlížet strážný se zbraní nebo se psem. Nepřekvapí, že nejlepší přítel člověka dokáže vyčmuchat podezřelou osobu jako první.

Strážný nemusí být na místě, ale hodí se už samotné napojení na pult centrální ochrany (PCO). V tu chvíli bezpečnostní agentura dohlíží na zabezpečení firmy na dálku. A pokud systém ohlásí aktivaci čidla a narušení objektu, na místo neprodleně vyrazí hlídka. Dle závažnosti situace může ostraha poslat na místo přímo složky IZS.

Jaké elektronické zabezpečovací systémy (EZS) může ostraha obsluhovat?

Nejčastěji jsou to:

přístupové systémy,

kamerové systémy,

čidla, detektory a alarmy,

elektronická požární signalizace (EPS).

5 otázek, na které se musíte zeptat při výběru bezpečnostní agentury

Shrnuto a podtrženo. Zabezpečení firmy je komplexní problém, který vyžaduje řešení od zkušeného profesionála. Kdo to myslí s bezpečností majetku firmy, zaměstnanců i obchodního tajemství vážně, měl by investovat do prevence. Kvalitní bezpečnostní agentura sice nepracuje zadarmo, ale může ušetřit nesrovnatelně vyšší peníze.

Bezpečnostní agentura by měla splňovat řadu parametrů. Tady je 5 tipů, jak vybrat tu nejlepší.

1. Zkušenosti

Jak dlouho je bezpečnostní agentura na trhu a co má za sebou? Čím déle subjekt obstál na trhu, tím menší je šance, že se spálíte. U bezpečnostní agentury TOP security, která má 30leté zkušenosti a působí ve všech regionech ČR máte jistotu dlouholetých zkušeností a profesionality.

2. Zaměstnanci

Bezpečnostní agentura se musí o strážné starat. Motivovat je a pravidelně školit, aby uměli používat nejmodernější elektronické zabezpečovací systémy a čelit výzvám „moderních“ zločinců. Profesionální strážný je nedocenitelný ve srovnání s agenturami, které spoléhají především na „jednorázové“ brigádníky.

3. Certifikáty a pojištění

Písemné osvědčení schopností a znalostí i „zadní vrátka“ pro případ krizové situace jsou klíčové.

4. Cena

Peníze jsou silný faktor. Profesionální bezpečnostní agentura se zkušenostmi není nejlevnější záležitost, ale při kalkulaci nezapomeňte na druhou stranu dát cenu nákladů, které by vás stála náhrada krádeže zboží nebo techniky, pořízení nových strojů či vybavení nebo rekonstrukce objektu po požáru. Jsou zkrátka obory, kde se šetřit nevyplatí. A bezpečnostní služby jsou jedním z nich.

5. Pověst

Zadejte si jméno bezpečnostní agentury do vyhledávače a ověřte, co má firma za sebou, na co se specializuje a především – co na to říkají bývalí i současní klienti (pokud se vůbec nějací k bezpečnostní firmě hlásí).

Další rady a tipy pro správný výběr naleznete v tomto článku.

Jakmile budete mít ověřené, že agentura je spolehlivá, je na řadě domluvení schůzky a následně nalezení ideálního způsobu zabezpečení firmy.