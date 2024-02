Za krádež tisíců kartiček s pokémony poslal soud ve Francii tři muže do vězení, jednoho z nich na dva roky nepodmíněně. Trojice posilněná alkoholem loni v polovině března vnikla do bytu muže, který sbírá kartičky s postavičkami z videoher, zbila ho a sběratelské karty odnesla v pytlích na odpad, píše agentura AFP.

Sběratelských karet ale bylo na 100.000 a zloději je odnášeli v téměř 20 pytlích. Papírové karty byly tak těžké, že se některé pytle protrhly a pokémoni se vysypali na ulici. Protože zloději při činu neměli rukavice, policie je za pomoci otisků prstů z nalezených karet vypátrala a zadržela.

Okradený muž svou sbírku budovanou deset let ohodnotil na 100.000 eur (2,5 milionu korun). "Všechno, co jsem v životě vydělal, jsem investoval do sbírky. Vášniví sběratelé s kolekcí, jako je ta má, by se dali spočítat na prstech jedné ruky," řekl o své chloubě oloupený muž, který po krádeži navštěvuje psychologa.

Jedenadvacetiletý muž, který oloupeného držel na zemi a tloukl ho, aby z něj dostal informace o sbírce, dostal u soudu v Rennes dvouletý nepodmíněný trest. Druhý pachatel, dvaatřicetiletý Albánec, si rok odpyká za mřížemi a další rok stráví v podmínce za naložení kradených karet do pronajatého auta. Třetí pachatel, který část lupu vyzvedl v garáži, dostal osmiměsíční podmínku. Většinu odcizených karet se policii dodnes nepodařilo dohledat.