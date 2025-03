Vysoká škola v Karlových Varech? Vláda asi tenhle nápad neschválí

Vláda ve středu zřejmě odmítne návrh zastupitelstva Karlovarského kraje na zřízení tamní vysoké školy.

Stojí to v návrhu stanoviska pro jednání vlády na vládním webu. Návrh z kraje se v připomínkovém řízení setkal s výhradami nejen ministerstva školství, ale i ministerstva financí a ministra pro vědu. Návrh odmítavého stanoviska uvádí, že vláda považuje za nutné zvážit, zda je vhodnější zřídit novou samostatnou součást již existující vysoké školy, nebo postupovat cestou zřízení nové samostatné veřejné vysoké školy. V případě zřízení nové vysoké školy by se podle vlády mělo postupovat cestou vládního návrhu.

Vláda poukazuje i na to, že z předloženého materiálu není zřejmé, jakým způsobem má být technicky zajištěna činnost navrhované školy. Jde o to, jaké budovy a prostory bude užívat, za jakých podmínek a jak je případně získá do vlastnictví. "Není vůbec jasné, jaké minimální vstupní investiční náklady mají být vynaloženy ze strany státu a z jakého důvodu. V předloženém materiálu totiž nejsou doloženy finanční odhady počáteční investice ani následné provozní náklady nebo zajištění těchto dopadů, např. podíl Karlovarského kraje. Tyto informace jsou zcela zásadní a měly by ovlivňovat i politická rozhodnutí," stojí v návrhu stanoviska.

Vláda navíc nesouhlasí s tím, aby se kvůli penězům pro výuku v Karlovarském kraji přesáhl dosavadní rozpočet pro vysoké školy. Za nevhodný označila vláda i navržený název Vysoká škola kraje Karlovarského. "Žádná veřejná vysoká škola není přímo zřizována jakýmkoli územním samosprávným celkem, a proto by ani neměl být uveden v jejím názvu," stojí v návrhu stanoviska.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) v první polovině února řekl, že cesty pro vznik vysoké školy v kraji jsou dvě, a to buď na základě změny zákona, nebo vznik vysokoškolského ústavu. Tato druhá varianta by podle něj byla snadnější a rychlejší. Vysokoškolský ústav například Západočeské univerzity by podle něj nemusel procházet složitým schvalovacím procesem. Uvedl tehdy také, že by podpořil i cestu zřízení vlastní vysoké školy formou vládního návrhu.

Někteří členové vlády si za své odmítavé stanovisko již dříve vysloužili kritiku karlovarské hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO). Karlovarský kraj je jediným krajem ČR, kde nesídlí žádná samostatná veřejná vysoká škola. V kraji fungují pobočky či detašovaná pracoviště jiných veřejných vysokých škol.

O odmítavém stanovisku některých ministrů chtěla začátkem března jednat ve Sněmovně poslankyně SPD za Karlovarský kraj Karla Maříková. "Kromě ekonomických přínosů by vysoká škola zvýšila kulturní a intelektuální aktivitu regionu. Kraj by se mohl stát centrem akademické a odborné činnosti, což by mohlo přilákat nejen studenty, ale i odborníky a vědce z různých oblastí," argumentovala. Sněmovní většina ale její návrh nepodpořila. Bez ohledu na stanovisko vlády však Sněmovna dostane krajský návrh k projednání. Není jasné, zda se jím do voleb stihne zabývat.