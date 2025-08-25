Legendární herečka strhala svou životní roli: "Byl to jen kýč!"
25. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Slavná herečka a dabérka nečekala od filmů s Angelikou žádný větší úspěch.
Slavná a nezaměnitelná herečka a dabérka Libuše Švormová oslavila krásné jubileum – předvčírem jí bylo 90 let.
Není divu, že když už má přeci jen něco za sebou, občas se ohlédne a bilancuje, co se povedlo, co méně a co by třeba bývala změnila, kdyby mohla.
A možná nejpřekvapivější jsou její vyjádření k ikonické roli, díky které se dostala do širokého povědomí veřejnosti a kterou lidé sledují i po desítkách let. Řeč je samozřejmě o veleslavných filmech s Angelikou.
Když Libuše před dobrými šedesáti lety poprvé namlouvala Angeliku a musela se seznámit s rolí, prý jen vrtěla hlavou a obracela oči v sloup.
„Když jsme to začali s Josefem Langmilerem jako Joffreyem de Peyrac točit, tak jsme si říkali: Ježíš, to je kýč! Co to je?“ směje se.
„S kolegy dabéry jsme to nepovažovali za senzaci. Mysleli jsme, že je to prostý kýč. Ale lidem se to strašně líbilo. Po dlouhých letech jsem asi zjistila proč. Protože Michèle Mercierová, která Angeliku hrála, byla neobyčejně krásná. Byla to jedna z nejkrásnějších bytostí, kterou jsem kdy viděla,“ odhaduje, proč se filmy nakonec těšily takové oblibě.
„I po letech mě zastavovali v divadle i na ulici a děkovali za krásný dabing. Mně na tom ale tehdy nepřišlo nic výjimečného, mluvila jsem tak, jak jsem byla zvyklá, a snažila se odvést standardně dobrou práci,“ zmiňuje.
Angeliku si mimochodem velice krátce střihla ještě jednou o dobrých třicet let později: „Když režisér Zdeněk Troška točil komedii Slunce, seno, jahody, má tam obraz, kdy Helena Růžičková sleduje od stolu Angeliku a pláče u toho... Ten krátký kousek, kdy byl na obrazovce vidět záběr z filmu, se musel zvukově přetočit znovu, jelikož původní zvuk nešel použít,“ prozradila.
„Pane režisére, já jsem to točila, když mně bylo třicet let, a teď mi je skoro šedesát. To po mně nechtějte...“ vzpomínala.
Troška si ale nedal říct a Švormová se proto na moment opět stala markýzou andělů: „Takže jsem musela po letech opětovně nadabovat scénu plnou touhy: Miluj mě, Nicolasi, já chci, abys to byl poprvé ty...“ směje se slavná dabérka.