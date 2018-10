Vymáhejte peníze za nelegální billboardy, apelují Piráti. Neznáte zákon, tvrdí ministerstvo

11:45

Projekční společnost Pontex dokončuje projekt podepření uzavřeného mostu nad stanicí metra Vltavská. Hotový by měl být do dnešních 14:00, poté pracovníci stavební společnosti Hochtief stavbu oplotí a později odpoledne začnou pod most navážet beton, ze kterého vytvoří podkladovou desku pro ocelové podpěry. Most je uzavřen v důsledku havarijního stavu, nejezdí pod ním ani tramvaje.