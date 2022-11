Výhoda pro Němce: Stát jim uhradí prosincové zálohy na plyn

Německo uhradí obyvatelům prosincové zálohy na plyn a dálkové teplo, aby jim jednorázově kompenzovalo vysoké ceny energií. Spolková rada, která zastupuje přímo německé spolkové země, dnes na mimořádném zasedání tuto jednorázovou pomoc podpořila. Nárok na podporu budou mít i menší firmy.

Poslanci Spolkového sněmu tuto úlevu schválili již minulý týden, nyní je potřeba jen podpis prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, což je považováno za formalitu.

Pomoc je zamýšlena pro domácnosti jako koncové odběratele plynu a dálkového tepla. Od prosincových záloh budou osvobozeny i menší a střední podniky, které mají běžné odběratelské tarify a jejichž roční spotřeba plynu je nižší než 1,5 milionu kilowatthodin. Podmínkou rovněž je, že takto dotovaný plyn nesmí být použit pro komerční výrobu elektřiny a tepla.

Úhrada prosincových záloh má domácnostem pomoci jednorázově překlenout vysoké náklady na plyn a dálkové teplo, než vstoupí v platnost dlouhodobé řešení. Tím je takzvaná cenová brzda na plyn a dálkové teplo, která by měla pro domácnosti platit od března. Vláda ale nyní posuzuje uspíšení tohoto opatření tak, aby bylo zavedeno již od února.

Premiérka Meklenburska-Předního Pomořanska Manuela Schwesigová dnes při jednání Spolkové rady vyzvala vládu sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze, aby co nejrychleji nejasnost vyřešila. „Potřebujeme znát odpovědi na leden a únor, je to v zájmu občanů,“ řekla sociální demokratka Schwesigová.

Původně se očekávalo, že by vláda o podrobnostech regulace cen plynu mohla jednat ještě tento týden. Vládní mluvčí dnes ale novinářům řekla, že na programu vlády to tento týden nebude a že podoba tohoto opatření bude uzavřena do konce měsíce, aby v prosinci mohl být návrh schválen.

Regulovat cenu plynu a dálkového tepla chce německá vláda do roku 2024. Počítá se s tím, že nižší cenu budou domácnosti platit do výše 80 procent svého předchozího ročního odběru, aby lidé měli důvod s plynem a teplem šetřit. Financovat tuto úlevu bude Německo ze stabilizačního fondu, který bude mít k dispozici 200 miliard eur (4,9 bilionu Kč). Z fondu bude regulována i cena elektřiny.

Nárok na pomoc budou mít i firmy, což ostatní evropské země kritizují, neboť německé společnosti tak získají na trhu výhodu.