V Česku bude 23. prosince kvůli tragické střelbě na FF UK den státního smutku

V Česku bude v sobotu 23. prosince k uctění památky obětí tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) den státního smutku. Státní vlajky budou spuštěny na půl žerdi. Rozhodla o tom dnes vláda na mimořádném zasedání, kterého se zúčastnil prezident Petr Pavel a předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). O vyhlášení státního smutku informoval po jednání vlády její předseda Petr Fiala (ODS). Současně vyzval občany, aby v den státního smutku uctili památku obětí tragédie z dnešního odpoledne minutou ticha. Zároveň by se měly v republice rozeznít zvony.

Střelba v centru Prahy je nejtragičtějším takovým případem v historii Česka. Útočník na fakultě podle policie zabil 14 lidí, 25 je zraněno, z toho deset lidí těžce. Mrtvý je i střelec, který zřejmě spáchal sebevraždu, stříleli po něm i zasahující policisté. Jeho totožnost zatím policie nepotvrdila, protože utrpěl devastující poranění. Policisté pracují s verzí, že podezřelým je čtyřiadvacetiletý student fakulty z obce Hostouň ve středních Čechách, který před odjezdem do Prahy údajně zabil i svého otce. Policie navíc prověřuje možnost, že muž je i pachatelem dvojnásobné vraždy z Klánovického lesa, při němž před šesti dny zemřel podle médií dvaatřicetiletý muž a jeho dvouměsíční dcera.

Naposledy Česko drželo státní smutek 3. února 2020 k uctění památky náhle zemřelého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS), předtím 12. října 2019 v den pohřbu zpěváka Karla Gotta. Třídenní státní smutek byl vyhlášen před Vánocemi na 21. až 23. prosince roku 2011 k uctění památky zesnulého prezidenta Václava Havla, dvoudenní byl 17. a 18. dubna 2010 po tragickém pádu letounu u Smolenska, na jehož palubě byli polští představitelé včetně prezidenta Lecha Kaczyńského.

Páteční kolo hokejové extraligy se po tragické střelbě v Praze neuskuteční

Kvůli tragickým událostem na FF UK se neuskuteční páteční zápasy 29. kola hokejové extraligy. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje to oznámila na sociální síti X. „S respektem a úctou k obětem i pozůstalým po dnešní střelbě na půdě Filozofické fakulty UK jsme rozhodli o odložení zítřejších utkání Tipsport extraligy. Naše rozhodnutí bylo podpořeno kluby napříč celou soutěží,“ uvedl ředitel APK LH Martin Loukota.

Pavel apeloval, aby lidé byli zdrženliví a nezneužívali tragédii na FF UK

Prezident Petr Pavel apeloval na politiky, média i občany, aby dnešní tragédii na FF UK nezneužívali politicky, k útokům na policii či k šíření dezinformací. Řekl to na dnešní tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády, kterého se zúčastnil.

Hlava státu považuje za důležité mimo jiné nalézt rozumná řešení, jak situacím podobným dnešní tragédii do budoucna předcházet, pokud to vůbec lze. Česko podle Pavla nyní potřebuje hlavně zdrženlivost, která umožní vše vyšetřit do posledního detailu.

Pavel vyjádřil velký smutek, bezmocný vztek nad zbytečnou ztrátou tolika mladých životů a upřímnou soustrast všem pozůstalým. Všem zraněným také popřál, aby se rychle zotavili pokud možno s co nejmenšími následky, a všem, kteří byli účastni incidentu, aby se s duševními šrámy za pomoci blízkých rychle vyrovnali.

Prezident je rád, že integrovaný záchranný systém fungoval tak, jak má. Ocenil také hrdinství těch, kteří šli jako první prohledávat budovu a pomáhali například vyvádět studenty.

„Zároveň bych chtěl říct, že apeluji na všechny, aby tento tragický incident nezneužívali. Aby nebyl zneužíván politicky, aby nebyl zneužíván k útokům na policii, aby nebyl zneužíván k šíření dezinformací. Tento apel se vztahuje na všechny, na politiky, na média, na občany, všechny, kteří mají přístup k sociálním sítím,“ řekl Pavel.

Česko nyní podle prezidenta potřebuje především pietu, zdrženlivost a soudržnost. Zdrženlivost umožní vše vyšetřit do posledního detailu, je ale také zapotřebí k tomu, aby se nezhoršovalo utrpení lidí. V dané situaci je potřeba najít vnitřní klid, ale také rozumná řešení, jak takovým situacím do budoucna předcházet, pokud to vůbec lze, řekl Pavel. „Budeme pracovat na tom, abychom zjistili, kde jaké problémy mohou být, případně jak existující systém dále vylepšit,“ dodal.

Rakušan ocenil práci záchranářů a policie na FF UK, varoval před dezinformacemi

Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ocenil práci integrovaného záchranného systému (IZS). Po mimořádném jednání vlády děkoval prvním policistům na místě, kteří vstoupili do budovy a vrhli se do přestřelky s útočníkem.

Rakušan vyjádřil hlubokou účast a soustrast rodinám a blízkým obětí. „Dovolte mi, abych poděkoval příslušníkům IZS a policistům z prvosledové hlídky, kteří přijeli na místo a neváhali okamžitě vstoupit do budovy. Pokusili se hned v prvních minutách, ještě když nebyl zneškodněn střelec, evakuovat potenciální oběti, statečně se vrhli doslova do přestřelky s útočníkem,“ uvedl Rakušan.

Ocenil, že policie transparentně komunikuje a sděluje vše, co lze zveřejnit. „Tyto informace jsou relevantní a ověřené, vycházejme prosím z těchto informačních zdrojů, nikoliv z neověřených fám a interpretací,“ vyzval Rakušan. Média by podle něj také neměla „replikovat“ příběh střelce. Nejzávažnější dezinformace chce vytipovat a v pátek se na ně zaměřit. Ve štábu bude spolu s policejním prezidentem Martinem Vondráškem i přes noc.

Česko podle Rakušana posílilo na předvánočních akcích ochranu v reakci na říjnový teroristický útok hnutí Hamás na Izrael. Policistů bylo na exponovaných místech víc a disponovali odpovídající výzbrojí. „I proto bylo tolik policistů v ulicích a zásah byl v řádu minut,“ uvedl. Další rizika podle něj bude policie hodnotit operativně. Zopakoval, že neexistují indicie, které by střelbu spojovaly s mezinárodním terorismem či děním v cizině.

Studenti na fakultu běžně chodí s velkými zavazadly

Útočník, který dnes odpoledne střílel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK), měl pravděpodobně při příchodu do budovy školy zbraně ve větším zavazadle. Rektorka univerzity Milena Králíčková řekla České televizi, že studenti na fakultu běžně s velkými zavazadly chodí. Podle policejního prezidenta Martina Vondráška byl v budově fakulty obrovský arzenál zbraní a střeliva. Nebýt rychlého zákroku policie, obětí by bylo násobně více, uvedl.

„To že studenti vkráčí na svoji fakultu i s větším zavazadlem, to je prostě běžná věc. Protože na Univerzitě Karlově studují studenti a studentky z celé České republiky. Zrovna před Vánoci mnozí z nich na výuku jdou třeba se zavazadlem,“ řekla Králíčková.

Od policie dostala informace, že si útočník přinesl zbraně ve větším zavazadle, uvedla. „Zatím nemám tyto informace nijak potvrzené. Ale pravděpodobně je v okamžiku, kdy na fakultu přicházel, v nějakém větším zavazadle měl,“ řekla.