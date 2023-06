Vozit si potraviny živočišného původu ze zemí mimo EU je zakázáno, varují veterináři

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje na to, že lidé nesmějí do Česka z letních dovolených ze zemí mimo EU vozit potraviny živočišného původu. Týká se to masa, masných výrobků, salámů, klobás i mléka, másla nebo například sýrů a jogurtů. Důvodem je nebezpečí zavlečení nebezpečných nákaz na území EU.

Pravidla platí i pro poštovní balíky, kurýrní služby nebo nákupy přes internet. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí správy Petr Vorlíček. Zákaz dovozu potravin se netýká pouze vybraných zemí, se kterými má EU nadstandardní vztahy nebo mají zvláštní status. Dovážet potraviny je možné z Andorry, Lichtenštejnska, Norska, San Marina a Švýcarska. Výjimku mají také Grónsko a Faerské ostrovy, odkud lze dovézt maximálně deset kilogramů. Na dodržování pravidel dohlížejí celní úřady, které dělají kontroly na mezinárodních letištích u cestujících ze zemí mimo EU. Pokud nějaké potraviny naleznou, zabavují je a následně likvidují. Lidem, kteří produkty živočišného původu při kontrole neodevzdají, hrozí peněžitá pokuta i trestní stíhání. „Uvedená omezení mají svá opodstatnění. Při dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí hrozí riziko zavlečení rizikových patogenů, které se jinak v EU nevyskytují. Mohlo by tak dojít k zavlečení nebezpečných nákaz zvířat nebo nemocí přenosných ze zvířat na člověka,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Mohlo by vás zajímat Korunovace jako velký kšeft: Spousta piva, památeční předměty a pamlsky

Nekula: Kontroly v potravinách z Ukrajiny nenašly nic špatného, dovoz nezakážeme

Zákaz krájeného chleba válku vyhrát nepomohl

Ve Francii není hořčice a vyhlídky nejsou dobré