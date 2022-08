Vláda nepodá žalobu na EK kvůli sankci za chyby v zemědělských dotacích

Vláda dnes rozhodla, že nepodá žalobu k Soudnímu dvoru EU na Evropskou komisi kvůli pokutě více než 3,2 milionu eur (zhruba 80,3 milionu korun) za chyby v zemědělských dotacích. Její součástí je i sankce za střet zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) ve výši 30 606 eur (zhruba 751 000 Kč). Na tiskové konferenci po jednání vlády to oznámil ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Lucie Bukovanská, mluvčí holdingu Agrofert z Babišových svěřenských fondů, v reakci uvedla, že společnost překvapilo, že vláda kvůli sankci, která je jen zhruba jedno procento celé částky, v rámci politického boje obětovala zájmy ČR.

EK Česku sankci uložila na základě výsledků auditu, který se konal v roce 2019, rozhodnutí komise zveřejnila letos v červnu. Vláda měla na rozhodnutí o podání žaloby lhůtu do konce tohoto týdne.

Podle Nekuly výsledky auditu jasně potvrdily, že Babiš byl ve střetu zájmů. „Rozhodli jsme se, že proti prováděcímu rozhodnutí v části týkající se střetu zájmů a ukončení administrace dotčených projektů nebudeme podávat žalobu. Výsledky auditu plně respektujeme,“ řekl Nekula. Nepodání žaloby se podle Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) týká celé částky více než 80 milionů korun.

SZIF podle Nekuly nyní přistoupí ke zpětnému vymáhání peněz vyplacených společnosti Schrom Farms z holdingu Agrofert. „Dále budou ukončovány smlouvy a projekty, které byly preventivně pozastaveny u společností skupiny Agrofert,“ řekl Nekula s tím, že další postup ze strany SZIF bude standardní a podle běžných postupů. „Pokud bylo rozhodnuto o protiprávním udělení dotace a ta nebyla ještě vyplacena, dojde k zastavení celého procesu,“ doplnil.

Mluvčí Agrofertu Bukovanská dnes uvedla, že celá sankce se netýká pouze holdingu, ale mnoha dalších firem. „Dotace byly schváleny a přiděleny na základě rozhodnutí českých úřadů, jejichž postup EK prověřovala, a proto se proti jejímu rozhodnutí může soudně bránit pouze český stát. V minulosti tak již v obdobných žalobách SZIF úspěšně činil,“ dodala.

Další otázkou budou podle Nekuly nárokové dotace, které dostávají všichni zemědělci na hektar obdělávané půdy. „Za to rozhodné období, které šetřila EK, hovoříme o částce až 4,5 miliardy korun. Pokud jde o detaily dalšího postupu, je to zcela v kompetenci SZIF, je to nezávislá platební agentura,“ dodal.

SZIF ve svém komentáři k rozhodnutí EK už dříve uvedl, že podání žaloby doporučil, aby získal jasné právní rozhodnutí, jak postupovat, a v případě nepodání žaloby se bude postupovat podle národní legislativy. Fond také uvedl, že administraci nárokových dotací nepozastavil, protože nebyly předmětem auditního šetření a jsou ze strany EU standardně propláceny.