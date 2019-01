Vláda Mayové v britském parlamentu ustála hlasování o nedůvěře

Zásah bezpečnostních složek proti útoku teroristů v Nairobi dnes ráno skončil. Oznámil to keňský prezident Uhuru Kenyatta, podle něhož si útok vyžádal 14 mrtvých. Některé keňské zdroje v této době stále hlásily střelbu z komplexu a také odpoledne se z něj ozval výbuch. V úterý odpoledne zaútočili ozbrojenci z islamistického hnutí Šabáb na komplex úřadů a hotelů v hlavním městě Keni. Jeho motivem byla podle této skupiny odplata za americké uznání Jeruzaléma hlavním městem Izraele. Podle Červeného kříže se 50 lidí stále pohřešuje.

Svoboda se nedá koupit ve slevě, hned po životě je nejdražší věcí, kterou máme. To je podle předsedy Senátu Jaroslava Kubery odkaz, který společnosti zanechal Jan Palach. Kubera to dnes řekl při krátkém projevu na pražském Václavském náměstí při příležitosti 50. výročí Palachova sebeupálení. Kromě něj promluvili také místopředsedkyně horní komory Parlamentu Miluše Horská z klubu KDU-ČSL a místopředseda Sněmovny a předseda ODS Petr Fiala.

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu Nancy Pelosiová ve středu vyzvala prezidenta Donalda Trumpa , aby kvůli rozpočtové krizi odložil projev o stavu unie plánovaný na 29. ledna (ráno 30. ledna SEČ). Napsal to dnes americký zpravodajský server Politico. Tradiční zpráva o stavu unie, kterou hlava státu pronáší před oběma komorami Kongresu, shrnuje názory Bílého domu na aktuální situaci v zemi a podává Kongresu informaci o prezidentových záměrech.

Členské země EU ve středu odsouhlasily omezení veškerého dovozu oceli do EU s platností do července 2021. Schválené omezení je reakcí na obavy z růstu importu v důsledku amerických cel na ocel, informovala agentura Reuters.

