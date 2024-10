Většina lídrů EU podpořila Zelenského "plán vítězství", ale pozvánka do NATO je problém

Většina předsedů vlád zemí Evropské unie na dnešním summitu podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podpořila takzvaný plán vítězství pro Ukrajinu.

K plánu se vyjádřilo 18 členů Evropské rady a většina z řečníků dala najevo plnou podporu, řekl prezident na tiskové konferenci v Bruselu. Na otázku, zda dnes hovořil s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který je z lídrů sedmadvacítky nejhlasitějším odpůrcem vojenské pomoci Ukrajině, Zelenskyj odpověděl, že se s ním pozdravil.

Prvním bodem takzvaného plánu vítězství je pozvání Ukrajiny do NATO. To by podle Zelenského neznamenalo zatažení Spojených států do války, jak si někteří Američané myslí. Naopak je podle Zelenského zapotřebí, aby slovům o členství odpovídaly i činy, a to v podobě formální pozvánky do aliance. Fakticky by Ukrajina mohla členství podle Zelenského získat i po válce.

Ukrajinská armáda ovšem bude pokračovat v boji proti ruským invazním silám, i pokud by západní partneři takzvaný plán vítězství nepodpořili, uvedl Zelenskyj. Kyjev bude podle něj pokračovat v přípravách na druhý mírový summit.

Zelenskyj také potvrdil spekulace ohledně počtu severokorejských vojáků, které se Rusko chystá po výcviku vyslat na Ukrajinu. Prezident s odvoláním na zpravodajské informace řekl, že jde přibližně o 10.000 vojáků. Zároveň poznamenal, že na okupovaném ukrajinském území už jsou severokorejští důstojníci, jejich počet však neupřesnil.

Pokud jde o otázku členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci, hovořil Zelenskyj o tomto tématu také s bývalým americkém prezidentem Donaldem Trumpem při své nedávné návštěvě USA. Trump usiluje v listopadových volbách o návrat do Bílého domu a jeho vyjádření ohledně budoucí americké podpory Ukrajině v případě jeho vítězství budí mezi spojenci nejistotu. Podle Zelenského by členství Ukrajiny v NATO fakticky nezatáhlo USA do války a nemuselo by přijít ihned.

Zelenskyj řekl, že v rozhovoru s Trumpem zmínil Budapešťské memorandum z roku 1994, podle něhož byly Ukrajině poskytnuty bezpečnostní záruky ze strany Británie, Ruska a Spojených států výměnou za to, že se Ukrajina vzdá jaderných zbraní ze svého území. Zároveň podotkl, že když Ukrajina nemá jaderné zbraně, potřebuje být členem aliance. Bližší podrobnosti ohledně svého rozhovoru s Trumpem Zelenskyj ale sdělit nechtěl.

Pokud jde o postoj užší skupiny spojenců Ukrajiny k dodávání střel dlouhého doletu, hovořil Zelenskyj o "pozitivních signálech". Také ale zdůraznil, že zástupci těchto zemí se na věci musejí nejprve shodnout mezi sebou a že souhlas USA je pro tuto věc klíčový.