Vědec žil sto dní pod vodou. Změny jeho těla jsou překvapivé!

Napadlo vás někdy, co by s vaším tělem a myslí udělal pobyt v extrémních podmínkách – a to ne na horách nebo v poušti, ale několik metrů pod hladinou moře? Právě tuto otázku si položil profesor biomedicínského inženýrství a bývalý důstojník amerického námořnictva Joseph Dituri. Nešlo však o žádný výstřelek. Projekt, kterého se zúčastnil, měl ověřit, jak dlouhodobé vystavení tlaku a izolaci ovlivňuje lidské zdraví, a přispět k vývoji nových léčebných metod i výzkumu přežití v prostředích podobných vesmíru.

Ocelovo-skleněný hotel jako laboratoř

Svůj dobrovolný exil strávil Dituri v podmořském obydlí Jules’ Undersea Lodge, které se nachází devět metrů pod hladinou laguny v oblasti Key Largo. Místnost o rozloze zhruba devět čtverečních metrů se stala jeho domovem, laboratoří i učebnou – během mise vyučoval online školáky a podílel se na výzkumech. Pobyt byl součástí projektu Neptune 100, který organizovala nadace MRDF a který spojoval výzkum fyziologických a psychologických vlivů dlouhodobého podvodního života s osvětou v oblasti ochrany oceánů.

zdroj: Profimedia.cz

Tělo se změnilo, mysl obstála

Sto dní v izolovaném a stísněném prostředí pod vysokým tlakem se na Diturim podepsalo – v dobrém slova smyslu. Podle vlastních slov se mu zlepšil spánek, snížily se zánětlivé markery v krvi o padesát procent a hladiny cholesterolu se výrazně zlepšily. Vědecky nejzajímavější je však fakt, že se mu prodloužily telomery, což jsou části chromozomů spojované s procesem stárnutí. Dituri tvrdí, že jeho „biologický věk“ se během pobytu snížil z 44 let na 34, přestože mu kalendářně bylo 56. Jediným negativním vedlejším účinkem bylo, že se kvůli tlaku zmenšil o půl palce.

zdroj: Profimedia.cz

Vedle fyzických proměn se sledovala i psychika. Odborníci v oblasti medicíny a psychologie analyzovali, jak na něj působí dlouhodobá izolace a extrémní prostředí podobné podmínkám při meziplanetárních misích. Výsledky mají pomoci nejen v medicíně, ale i při přípravě astronautů nebo při hledání způsobů, jak lidé mohou přežít v nehostinných prostředích mimo Zemi. Pobyt pod vodou přinesl i jedno vědecké překvapení – Dituri a jeho tým objevili nový jednobuněčný organismus, který dosud nebyl popsán. Přestože se v dané oblasti potápěly tisíce lidí, nikdo si ho předtím nevšiml.

Zatímco svět mluví o rekordu, sám Dituri tvrdí, že rekord nebyl cílem. Šlo mu o to zjistit, jak daleko lze posunout lidskou hranici. A možná i o to, jak zpomalit čas – alespoň pro lidské tělo.