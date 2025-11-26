Vánoční cenový otřes v Lidlu: slevy, které vám zamotají hlavu

Zimní sezóna se rozjela a Lidl do ní vlétl s nabídkou, která připomíná menší předvánoční šok. Ceny padly tak nízko, že se člověk skoro ohlíží, jestli mu něco neuniká. Podívali jsme se na akční leták od 27. do 30. listopadu a vybrali největší pecky, které mohou proměnit váš nákup v malý jackpot.
Ovoce, zelenina a základní potraviny, co donutí přidat do kroku
Hned zkraje přichází slevové tornádo. Kaki padá z původních 19,90 na pouhých 6,90 za kus. Za takovou cenu tohle zimní ovoce opravdu nepotkáte každý týden. A pokračuje to dál – svazek ředkviček stojí 8,90, což je čtyřicetiprocentní sleva, která nenechá chladným žádného fanouška čerstvé zeleniny.
Mezi zásadní položky patří i kuřecí prsní šunka (100 g) za 16,90. K tomu klasické polotučné mléko Tatra za 11,90 představuje základ, který se hodí vždy.
A pak přichází hlavní hvězda týdne: kuřecí prsní a stehenní řízky mix za 129,90 za kilo. Lidl zde zavádí pouze jedno omezení – maximálně pět balení na nákup. To ale většinu zákazníků spíš popohání než brzdí.
Sladké pasti a mikulášské hity, které mizí rychleji než čertík z obalu
Předvánoční sladkosti jsou letos opravdu za hubičku. Mikuláš od Favoriny vychází na 15,90 a Pardubický perník stojí jen 5,90. Tak levné zimní dobroty se stávají jackpotem pro každou rodinu s dětmi.
Toffifee v zimním megabaleniu za 119,90 se řadí mezi největší laskominy týdne. A pro ty, kdo potřebují kofeinový pohon, je tu instantní káva Royal Green za 89,90 – sleva třicet procent, která se neodmítá.
Zajímavou volbou jsou i kapsle Bellarom Gold Lungo za 99,90, kde cena jedné kapsle vychází na pět korun. Přidat se dá i Starbucks House Blend za stejnou cenu balení, což z něj dělá další předvánoční hit.
Stromek za půlku? Největší překvapení týdne
Lidl se rozhodl letos rozdávat radost dopředu. Umělý vánoční stromek Livarno Home vysoký 180 centimetrů klesl na 499,90. Sleva dvou set korun mluví sama za sebe – kdo chtěl pořídit stromek bez stresu, má ideální příležitost.
Celkově působí leták jako pozvánka k velkému nákupu. Ať už se zaměříte na maso, sladkosti nebo vybavení pro svátky, tahle čtyřdenní akce nabízí úplně všechno. Pokud jste váhali, kdy nakoupit výhodněji, teď je ten správný okamžik.