V pátek přibylo 8423 nakažených, pro Němce jsme vysoce riziková oblast

V pátek přibylo v Česku 8423 potvrzených případů koronaviru, více než předchozí dva dny. Ve srovnání s minulým pátkem je to ale pokles o 860 případů. Podíl pozitivních testů v pátek klesl na 26,7 procenta. Ministr zdravotnictví Jan Blatný dostal v Brně druhou dávku vakcíny proti covidu.

Od začátku epidemie mělo v České republice pozitivní test na koronavirus 933 361 lidí, aktuálně je zhruba 110 000 nakažených. Nákaza v poslední době nejvíce zasáhla Trutnovsko a Chebsko. V nemocnicích bylo v pátek v Česku s koronavirem 6149 pacientů, z toho 1052 v těžkém stavu. Dosud zemřelo 15 270 nakažených, nejvíce obětí bylo zatím v listopadu - 4951.

Právě uvolněním kapacity nemocnic podmiňují někteří vládní představitelé přechod do mírnějšího stupně protiepidemických opatření. V Česku nyní platí nejpřísnější pátý stupeň. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že pro rozvolnění musí být v nemocnicích maximálně 3000 lidí s covidem. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek míní, že pokles k této hranici potrvá ještě nejméně tři týdny.

Index protiepidemického rizika PES klesl o čtyři body na 69 bodů. Důvodem je zlepšení čtrnáctidenního průměru nakažených koronavirem mezi seniory. Opět ale mírně vzrostlo reprodukční číslo, které udává, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný. Má hodnotu 0,87.

Proti novému koronaviru se v Česku od 27. prosince očkuje. Zdravotníci dosud aplikovali 187 889 dávek vakcíny. V pátek očkovali 12 674 lidí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) absolvoval v sobotu ve Fakultní nemocnici Brno druhé kolo očkování proti nemoci covid-19. Spolu s ním nemocnice pozvala na očkování pět seniorů, aby se využila celá ampule vakcíny, které obsahuje šest dávek.

Německo zařadilo Česko na seznam vysoce rizikových zemí

Německo zařadilo v pátek Českou republiku na seznam epidemicky vysoce rizikových zemí a zpřísněná opatření pro cesty z Česka do Německa vstoupí v platnost o půlnoci ze soboty na neděli. Oznámil to Institut Roberta Kocha (RKI), který seznam spravuje. Zpřísněné hodnocení Česka zkomplikuje dojíždění především pendlerům. Saská vláda již oznámila, že od neděle bude od českých přeshraničních pracovníků vyžadovat dva koronavirové testy týdně. Bavorsko takovou výjimku nepřijalo, což pro české pendlery znamená nechat se testovat každých 48 hodin.

O zařazení na seznam vysoce rizikových oblastí rozhoduje v Německu grémium ministerstev zdravotnictví, zahraničí a vnitra, rozhodnutí pak vyhlašuje RKI. Na seznam zemí, kde se koronavirus obzvláště rychle šíří, zařadilo Německo vedle Česka dalších 24 států či oblastí. Ze členů Evropské unie jsou to Estonsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko a z mimounijních například Izrael s Palestinou, Spojené státy, Mexiko či balkánské země jako Kosovo, Černá Hora nebo Srbsko.

Hlavním kritériem pro zařazení na seznam vysoce rizikových zemí je více než 200 nových případů koronaviru na 100 000 obyvatel za sedmidenní období. Tyto země označuje Německo jako zahraniční oblasti s vysokou incidencí (počtem případů za sedmidenní období).

Německo ještě zavedlo druhé kritérium, kterým je vysoký výskyt mutací koronaviru, jež jsou považovány za nebezpečné nebo za vysoce infekční. Takové země, které rovněž řadí k vysoce rizikovým, Německo nazývá oblasti s virovými mutacemi. V této kategorii jsou nyní Brazílie, Británie, Irsko a Jihoafrická republika.

Hlavním omezením pro běžné cesty do Německa je to, že při příjezdu z vysoce rizikové oblasti je nezbytné mít u sebe negativní test, který již není možné nechat si vyhotovit až po příjezdu. I při negativním testu přitom musí lidé nastoupit do desetidenní karantény, kterou ale lze ukončit dalším negativním testem nejdříve po pěti dnech izolace.