Kanaďan se staral o asi 300 koček, než se málem zhroutil; teď mu pomáhá charita

Kanaďan Bruce Robinson se musel obrátit na jednu z charitativních organizací se žádostí o pomoc poté, co mu asi 300 koček a koťat v jeho domě začalo přerůstat přes hlavu. Opuštěné kočky si Robinson začal brát domů během pandemie covidu-19, pomoc zvířatům ale přestal zvládat, když přišel o práci. Nebylo výjimkou, že musel volit mezi nákupem jídla pro sebe a krmiva pro zvířectvo. Zdá se, že o kočky se ale staral, jak nejlépe mohl, protože podle charitativní organizace jsou všechny v dobrém zdravotním stavu. Napsal o tom deník The Guardian.

Když Robinson telefonicky kontaktoval kanadskou charitativní organizaci BC SPCA, která pomáhá zvířatům, tak se svěřil, že je množstvím koček ve svém domě naprosto zavalen. Robinson přitom nebyl ani s to uvést, o kolik koček se přesně stará. "Když byl dotázán, kolik koček má, tak myslím, že řekl, že spočítat by je bylo stejně těžké jako počítat bublinky ve vařící vodě," sdělila pracovnice charitativní organizace Eileen Dreverová.

Organizace nakonec do Robinsonova domu vyslala pracovníky, aby situaci vyhodnotili. Ti se dopočítali 298 koček včetně 15 březích. Kočky se podle nich chovaly přátelsky a zdálo se, že jsou v dobrém zdravotním stavu. "Má dobré srdce a staral se o ně," uvedla Dreverová. Kočky podle ní Robinsonovi začaly přerůstat přes hlavu s tím, jak se neustále množily. Jedna kočka může mít až tři vrhy koťat ročně, připomněla. Nakonec to došlo až k tomu, že v Robinsonově domě se v krátkém časovém rozmezí narodilo 70 nebo 80 koťat. Charitativní organizace proto musela jednat rychle.

Nyní Robinsonovi pomáhá s nákupem krmiva a steliva a hledá prostory, kam by se daly kočky umístit po dobu, než projdou veterinárním ošetřením, očkováním a případně kastrací. Posléze budou nabízeny k adopci.

Robinson přiznal, že jeho situace byla ke konci zoufalá. "Dostal jsem se do šílené situace," uvedl. Kočky se snažil rozdávat, ale nedařilo se mu to. Nakonec ho péče o zvířata vycházela na tisíce dolarů měsíčně a někdy se musel vzdát i jídla pro sebe. Kočkám musel zajistit 28 kilogramů krmiva denně a kupovat stelivo do deseti záchodů.

Všechny kočky nicméně pojmenoval. "Chtěl jsem jim poskytnou bezpečný domov," uvedl. Uznal ale, že špatně zhodnotil své síly.