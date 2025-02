Spisovatelka Devátá o manželství se slavným hercem: "Nevěrný padouch, jen mě trápil!"

Někdo na bývalé svazky vzpomíná s nostalgií, s láskou či smutkem, herečka a spisovatelka Ivanka Devátá spíše se zlostí a nechutí.

Herečka a spisovatelka Ivanka Devátá zavzpomínala na manželství s hercem Josefem Vinklářem a o posezení plné radosti a cukrování se rozhodně nejednalo. Devátá si nebrala servítky a v podcastu Jana Beera Mikslefpiksle otevřeně popsala soužití páru.

Ivanka Devátá byla za Vinkláře, kterého si pamatujete hlavně jako zákeřného doktora Cvacha z Nemocnice na kraji města, vdaná dokonce dvakrát. Jak že to byla ta průpovídka o stejné řece? Pro Devátou evidentně neplatilo, protože první manželství trvalo dvanáct let, druhé osm. „Podruhé se dva roky snažil, ale pak mu to zevšednělo,“ vzpomínala herečka.

Vinklář ji v prvním manželství zradil, ale nakonec mu dala druhou šanci: „On mě nepřitahoval. Ale hučel do mě, křičel a nehnul se z místa. Dokonce zneužil naše dítě, které za mnou chodilo a prosilo: ‚Maminko, tatínek už bude hodný, vezmi ho zpátky.‘“ Devátá přiznala, že před druhým sňatkem navštívila rozvodovou advokátku, protože si nebyla jistá, zda do toho znovu jít. „Říkal, že koupí vilu, ale já si představovala, jak ráno odjede na Barrandov a já tam budu zametat sníh. Naštěstí k tomu nikdy nedošlo,“ dodala s úlevou.

A co nefungovalo dvakrát, jistě zafunguje napotřetí! Devátá prozradila, že se ji Vinklář snažil požádat o ruku dokonce potřetí, ale to už bylo prostě přes čáru: „To už bych byla blázen. Chtěl přijít na Štědrý den nebo na moje narozeniny, ale já si řekla, že dvakrát stačilo,“ uvedla rozhodně.

Devátá přiznává, že opustit manžela, herce Miloše Hlavicu, kvůli Vinklářovi, byla rozhodně chyba, ale vidí to až nyní, s odstupem času. „Byl to padouch, který mě trápil. Pořád mluvil o tom, co mi koupí na hrob. Říkal, že to bude věnec z fialek a petrklíčů, což mi připadalo, jako by to byl podvazek bordelmamá. A teď je to on, kdo čuchá ke kytkám zespoda, a já jsem pořád tady,“ řekla s nehraným zadostiučiněním. A nejhorší démon jejich vztahu podle Deváté? Nepřekvapí. Alkohol a nevěry.

Celý podcast s rozhovorem s Ivankou Devátou můžete zhlédnout zde.