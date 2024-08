Úspěch Kamaly Harrisové je neoddiskutovatelný, získala 99 % hlasů

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová získala v hlasování o nominaci do prezidentských voleb ve Spojených státech hlasy 99 procent delegátů sjezdu Demokratické strany. Po skončení pětidenního on-line hlasování to podle agentury AP uvedlo stranické vedení.

To, že má Harrisová podporu dostatečného počtu delegátů, aby se stala prezidentskou kandidátkou demokratů ve volbách 5. listopadu, oznámila strana již minulý týden. Viceprezidentka byla v elektronickém hlasování jedinou kandidátkou, její nominaci musí nyní formálně potvrdit sjezd, který začíná 19. srpna. Harrisová je první viceprezidentkou tmavé pleti a jihoasijského původu - její matka byla z Indie, otec pochází z Jamajky.

Hlasování bylo nutné uspořádat poté, co současný prezident Joe Biden, který zvítězil ve stranických primárkách, odstoupil v červenci z prezidentské kampaně. Biden ukončil kampaň po velmi slabém výkonu v první předvolební debatě 27. června. Prezident poté uvedl, že obrana demokracie je důležitější než jakákoliv funkce a že chce sjednotit zemi tím, že uvolní místo nové generaci a podpořil svou viceprezidentku Harrisovou. Ta podle svého týmu v červenci vybrala příspěvky ve výši 300 milionů dolarů, a to zejména v menších částkách, které začaly na její kampaň proudit poté, co Biden vzdal boj o znovuzvolení.

Zhruba 4500 delegátů národního sjezdu Demokratické strany začalo hlasovat o nominaci Harrisové prostřednictvím zabezpečeného e-mailu ve čtvrtek a hlasování pokračovalo až do pondělního večera.

Harrisová zatím neoznámila, koho si vybrala jako svého potenciálního viceprezidenta. Očekává se, že se s ním dnes večer místního času objeví na předvolební akci ve Filadelfii, ve hře přitom podle agentury Reuters zůstávají poslední dva, a to guvernér Pensylvánie Josh Shapiro a guvernér Minnesoty Tim Walz. Jedenapadesátiletý Shapiro se ve svém domovském státě Pensylvánii těší velké oblibě, stát je přitom klíčový v prezidentské volbě a o voliče tam bude usilovat jak Harrisová, tak republikán Donald Trump. Šedesátiletý Walz je naopak podle Reuters oblíbený mezi bělošskými voliči z venkova, kteří v minulých letech volili Trumpa.