Ukrajina potřebuje další zbraně, řekl summitu Zelenskyj a ocenil iniciativu ČR

Ukrajina potřebuje další podporu, munici a zbraně, řekl dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj šéfům států a vlád zemí EU na summitu v Bruselu prostřednictvím videospojení. Ocenil českou iniciativu na nákup munice i nedávné rozhodnutí unie o navýšení prostředků v takzvaném Evropském mírovém nástroji (EPF) o pět miliard eur (126 miliard Kč), které budou určeny právě na vojenskou pomoc Ukrajině.

Dodávky munice jsou podle Zelenského zásadní. "Jsem vděčný za vytvoření Fondu na pomoc Ukrajině (Ukraine Assistance Fund, UAF) ve výši pěti miliard eur a za podporu české iniciativy na nákup munice pro naše vojáky. To nám pomůže. Děkuji," řekl Zelenskyj ve videohovoru. Evropa ale podle něj může pomoci Ukrajině ještě více a je potřeba, aby tak učinila hned.

"Včera v noci (noc na čtvrtek, pozn. ČTK) byl další raketový útok na Kyjev. Sestřelili jsme 31 ruských raket, včetně balistických. Velmi si vážíme veškeré podpory naší obrany," prohlásil ukrajinský prezident hned v úvodu vystoupení. Ukrajina se ruské ozbrojené agresi brání už déle než dva roky.

Zelenskyj zdůraznil, že protivzdušná obrana poskytovaná Ukrajině, zejména evropskými zeměmi, udržuje tamní města a vesnice při životě. "Stávající systémy protivzdušné obrany ale na ochranu celého našeho území před ruským terorem nestačí," dodal ukrajinský prezident a vyzval představitele EU, aby pomohli chránit ukrajinská města.

Několik zemí EU usiluje v posledních týdnech o zavedení omezení na dovoz ukrajinských zemědělských produktů do Evropy. Pokračování liberalizace obchodu mezi Ukrajinou a EU, tedy fakt, že ukrajinské zboží může do unie proudit bez cel, ale podle Zelenského pomáhá Ukrajině celkově "odolávat ruské agresi". "Jakékoli ztráty v obchodu znamenají ztratit zdroje, které nám pomáhají zastavit Rusko," řekl Zelenskyj.

Ukrajinské obilí je podle něj důležité pro jižní část Evropské unie, konkrétně pro zemědělský sektor ve Španělsku a v Itálii. Cukr zase potřebuje rumunský trh. Ukrajině se rovněž znovu podařilo z přístavů v Oděse vyvážet zboží i do dalších destinací, jako je severní Afrika a Asie, a přispívat tak k potravinové bezpečnosti. "Zároveň vidíme, že přístup Ruska na evropský zemědělský trh je bohužel stále neomezený. A zatímco je ukrajinské obílí vyhazováno na silnici či na koleje, do Evropy se stále vozí ruské produkty a také zboží z Putinem ovládaného Běloruska. To není fér," dodal ukrajinský prezident.

Evropská komise ve středu navrhla, aby se 90 procent výnosů z ruských aktiv zmrazených v Evropě použilo k nákupu zbraní pro Ukrajinu. Zbývajících deset procent by mělo být převedeno do rozpočtu EU a použito na rekonstrukci země. Návrh musí jednomyslně schválit unijní ministři zahraničí, šéfové států a vlád mu ale nyní mohou politicky dát zelenou.

"Agresor by měl za válku zaplatit nejvyšší cenu," uvedl k tomuto tématu Zelenskyj. Zatímco EU hovoří pouze o výnosech ze zmrazených aktiv, podle ukrajinského prezidenta by měla být na obnovu Ukrajiny a nákup zbraní použita i samotná ruská aktiva zmrazená v Evropě.