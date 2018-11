Udělám vše pro přesun ambasády do Jeruzaléma, prohlásil Zeman v izraelském parlamentu

Britský parlament bude o brexitové dohodě hlasovat 11. prosince, oznámila dnes britská vláda. Před samotným hlasováním budou mít poslanci možnost pět dní debatovat. Začnou již příští úterý 4. prosince a pokračovat budou ve středu a ve čtvrtek. Po pauze od pátku do neděle se zákonodárci k rozpravě sejdou opět v pondělí a v úterý. Po úterní části debaty by se mělo hlasovat.

Rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) dnes akademický senát zvolil dosavadního vedoucího katedry teorie a dějin umění Jindřicha Vybírala. Ve volbě neměl protikandidáta. Do funkce by měl po jmenování prezidentem republiky nastoupit od března 2019. Vybíral v čele školy vystřídá Jindřicha Smetanu, který instituci vedl po dvě funkční období.

V Česku by mohla vzniknout nová důchodová komise, v níž by zasedali politici sněmovních stran, experti, akademici i zástupci seniorských a neziskových organizací. Projednávat by měli návrhy jednotlivých změn důchodového systému. Dohodly se na tom dnes koaliční strany. Novinářům to po jednání řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Návrh na vznik komise brzy pošle k připomínkám.

