Sochu skvělého umělce našli policisté po čtyřiceti letech. Ale v jakém stavu?

22. 5. 2025 – 13:56 | Zpravodajství | Alex Vávra

Po téměř čtyřech desetiletích se ztracená socha geniálního umělce nečekaně objevila během policejní razie v Paříži. Symbol, který zmizel v tichu času, se vrací na své místo – a s ním i ozvěna doby, která nikdy úplně nezmizela.

Paříž – neuvěřitelné se stalo skutečností. Socha Jima Morrisona, která před téměř čtyřiceti lety zmizela ze zpěvákova hrobu na pařížském hřbitově Père Lachaise, byla po dlouhých 37 letech znovu nalezena! Dílo, které vytvořil chorvatský sochař Mladen Mikulin a které bylo na hrob umístěno v roce 1981 k desátému výročí zpěvákovy smrti, záhadně zmizelo v roce 1988 a od té doby se po něm slehla zem. Až nyní – naprosto náhodou – jej objevili vyšetřovatelé francouzské protikorupční jednotky během domovní prohlídky související s úplně jiným případem. Pro fanoušky je to malý zázrak. Symbol, který stál na hrobu jednoho z největších hudebních ikon 20. století, se vrací zpět. Po letech spekulací a zklamání přichází alespoň malé zadostiučinění. Správce Morrisonovy pozůstalosti Jeff Jampol prohlásil, že rodina je nadšená – sochu si přála mít zpátky přesně tam, kam patří. Na místě posledního odpočinku charismatického umělce, který byl hlasem generace.

zdroj: Profimedia.cz

Jim Morrison – básník, zpěvák, vizionář, provokatér. Narodil se roku 1943 a jako frontman skupiny The Doors se v šedesátých letech stal hvězdou, jejíž lesk se nikdy nevytratil. Jeho temné, symbolické texty, hluboký hlas a elektrizující výstupy na pódiu změnily tvář rockové hudby. Když v roce 1971 opustil kapelu a odjel do Paříže psát poezii, nikdo netušil, že už se nikdy nevrátí. Ještě téhož roku byl nalezen mrtvý ve vaně. Oficiálně šlo o selhání srdce, ale protože nikdy nebyla provedena pitva, vyrojily se kolem jeho smrti nejrůznější teorie. Zemřel ve věku pouhých 27 let. A právě v tomto osudovém věku vstoupil do nechvalně proslulého „Klubu 27“. Tento tragický panteon zahrnuje i další géniy, kteří odešli příliš brzy – kytarového mága Jimiho Hendrixe, divokou Janis Joplin, vnitřně rozervaného Kurta Cobaina nebo křehkou Amy Winehouse. Všichni spojeni nejen stářím, ale i výjimečností a temnou stránkou slávy.

zdroj: Profimedia.cz

Morrisonův hrob v Paříži se mezitím stal kultovním místem, kde se každoročně v den jeho smrti – 3. července – scházejí fanoušci z celého světa. I přes zákazy hudby a alkoholu přinášejí květiny, zapalují svíčky, tiše postávají a vzpomínají. Zůstává zde něco ze spirituální síly člověka, který miloval chaos i poezii a který se nebál říkat pravdy, jež jiní skrývali.

zdroj: Profimedia.cz

Některé hvězdy zhasnou rychle, ale jejich světlo prosvítá napříč generacemi. Jim Morrison nebyl jen rocková legenda – byl ztělesněním doby, která chtěla bourat pravidla a hledat pravdu. Jeho hlas zní dodnes, jeho slova rezonují, a jeho socha – po desetiletích ticha – znovu připomíná, že skutečné umění nezmizí.