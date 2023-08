Turistický ráj se mění ve spáleniště. Evakuováno další město na havajském ostrově Maui

Nově se evakuuje okolí města Kaanapali, k němuž se nebezpečně přiblížily plameny. Evakuace začala jen několik hodin poté, co se obyvatelé začali vracet do nedalekého města Lahaina, kde oheň sežehl celé bloky zástavby.

S 80 oběťmi je požár na Havajských ostrovech nejhorší přírodní katastrofou v tamních dějinách. Stovky lidí jsou pohřešovány, a čísla tak mohou dál stoupat, píše v sobotu server BBC News.

Hasiči pokračují v práci a oheň ještě není pod kontrolou. Dálnice vedoucí ven z města Lahaina je otevřená. Naopak přístup na západní část ostrova, kde leží i město Kaanapali, je omezen.

The historic town of Lahaina was leveled



The death toll from the devastating wildfires in Maui, Hawaii has reached 80. Thousands of people have been displaced, more than 1,700 structures have been destroyed. pic.twitter.com/yMh7SB6FUP