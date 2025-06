Trump přivítal Merze v Bílém domě, chce hovořit o obchodu a válce na Ukrajině

5. 6. 2025 – 19:46 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Nového německého kancléře Friedricha Merze poprvé v Bílém domě přijal americký prezident Donald Trump.

Spojené státy budou mít s Německem skvělý vztah, prohlásil Trump s tím, že lídři budou dnes diskutovat o obchodu. Německo je podle Merze připraveno s USA úzce spolupracovat, obě země podle něj mají mnoho společného. Kancléř rovněž řekl Trumpovi, že americký prezident má silnou pozici pro to, aby zastavil válku na Ukrajině.

Trump ocenil Německo za jeho zvýšení výdajů na obranu. Nová německá obranná politika počítá s významnými investicemi do obrany. Berlín chce dávat ročně 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) do armády a dalších 1,5 procenta do vojensky využitelné infrastruktury.

Diskuze lídrů v Oválné pracovně se před televizními kamerami zaměřila i na válce mezi Ruskem a Ukrajinou. Trump zopakoval své tvrzení, že ke konfliktu by nikdy nedošlo, kdyby byl v době ruské invaze na Ukrajinu prezidentem.

Merz poznamenal, že Trump má coby americký prezident silnou pozici umožňující vyvinout tlak na Rusko a ukončit válečný konflikt na Ukrajině. Německý kancléř Trumpovi připomněl roli Spojených států při ukončení druhé světové války a páteční výročí vylodění spojenců v Normandii. "Bylo to osvobození mé země od nacistické diktatury," řekl Merz s tím, že Německo je USA zavázáno.

Podle kancléře je třeba společně podpořit Ukrajinu a vyvinout tlak na Rusko. "Pobavíme se o tom," řekl Trump.

Válku je podle šéfa Bílého domu obtížné zastavit, protože mezi oběma zeměmi panuje "velká nevraživost" a mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským velká nenávist.

Trump rovněž sdělil, že během středečního dvouhodinového telefonátu s Putinem ruskému lídrovi zmínil analogii dvou dětí, které se perou v parku. "Někdy je lepší nechat je chvíli se prát a až poté je odtrhnout," poznamenal Trump.