Trump během prvních hodin v úřadu neukončil válku na Ukrajině, ani neuvalil cla na Mexiko a Kanadu, jak před návratem do Bílého domu sliboval

Americký prezident Donald Trump uplynulé dva roky neustále opakoval, že do 24 hodin po návratu do Bílého domu ukončí válku na Ukrajině, která se brání ruské agresi.

Pochybnosti o jeho schopnosti splnit ambiciózní slib se potvrdily v úterý, když dokončil první celý den svého druhého mandátu. Nenaplněné zůstaly i některé další z kroků, které ohlašoval na první den funkčního období, včetně uvalení cel na dovoz z Mexika a Kanady.

Podle analýzy zpravodajského webu Axios v letech 2023 a 2024 Trump ve svých projevech či rozhovorech více než 30krát řekl, že během prvního dne po případném návratu do prezidentské funkce urovná konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Jeho plány v tomto směru dodnes zůstávají nejasné, přičemž už několik dní před pondělní inaugurací lídr Republikánské strany připustil, že dojednání míru může trvat měsíce.

Otázku má na starosti generál ve výslužbě Keith Kellogg, kterého Trump jmenoval zvláštním zmocněncem pro Ukrajinu. Podle deníku The Wall Street Journal mu prezident vytyčil cíl, aby válku ukončil do 100 dní od inaugurace. "Skoro nikdo si nemyslí, že to dokáže, obzvláště pak Rusové," napsal list v noci na dnešek.

Zatímco Trump během prvních hodin zahájil tažení proti politice svého předchůdce Joea Bidena a začal naplňovat tvrdý protiimigrační program, téma ruské agrese zůstávalo v pozadí. Prezident sice ve svém inauguračním projevu uvedl, že chce být "mírotvůrcem", Ukrajinu ale nezmínil. Podle televize CNN se zdá, že prvním bodem na jeho programu bude v této souvislosti dojednání telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Vedle ukončení války patřil mezi Trumpovy nejčastější sliby ohledně prvních kroků také plán zastavit přísun federálních peněz pro školy, které vyučují o rasistické historii USA nebo vyžadují, aby byli děti očkované. "V první den podepíšu nový dekret, abych odstřihl federální financování pro všechny školy, které tlačí kritickou rasovou teorii, transgenderové šílenství a jiný nevhodný rasový, sexuální a politický obsah... A nedám ani cent žádné škole, která má povinné očkování nebo nošení roušek," řekl například loni v srpnu.

Mezi desítkami dokumentů, které Trump po inauguraci podepsal, ale nařízení o financování škol nefigurovalo. Trump v prvních hodinách svého úřadování zrušil požadavek, aby byli pracovníci federální vlády očkovaní proti nemoci covid-19 a také slíbil odškodnění tisícům vojáků, kteří byli propuštěni kvůli nesplnění této podmínky.

Staronový prezident nakonec alespoň prozatím upustil také od uvalení 25procentního cla na dovoz z Mexika a Kanady, což avizoval jako "jeden z mých mnoha prvních exekutivních příkazů". Otazníky se dál vznáší také nad ohlášeným clem na veškerý import do Spojených států ve výši deseti nebo 20 procent a nad ještě vyššími poplatky na čínské zboží.

Tyto plány vyvolaly obavy ze zásadních dopadů na ceny v amerických obchodech, na americký průmysl i globální obchod. "Američtí investoři, manažeři a podnikatelé tak sledovali Trumpův první den v úřadu se zatajeným dechem," komentoval vývoj publicistický web Vox. "Trump však žádná nová cla první den v úřadu nevytvořil... Investoři Trumpovu opatrnost interpretují jako signál, že vyhoví snaze svých poradců o mírnější a postupnou celní politiku," pokračuje článek.

Cla na mexické a kanadské zboží Trump v listopadu prezentoval jako trest za to, že podle něj dvě země nedělají dost pro zabezpečení hranic s USA. Po návratu do Bílého domu uvedl, že uvažuje o jejich zavedení od začátku února. Televize NBC News ale upozornila, že memorandum o obchodní politice, které podepsal, dává vládě čas do konce března, aby zhodnotila možné kroky vůči Mexiku, Kanadě i Číně.