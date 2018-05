Transakce roku: PPF dokončila nákup plzeňské Škodovky. Profitovat z něj budou i odsouzení z kauzy MUS

11:05

Místopředseda Jiří Zimola řekl, že pokud by závěr vyjednávání o vládě šel dobře, mohlo by být příští pátek rozhodnuto o termínu a formulaci otázky ve vnitrostranickém referendu, které by mělo případnou koaliční dohodu s ANO potvrdit. Výsledky hlasování mohly být známé na přelomu měsíce.