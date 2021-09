Aktualizováno: Testy na covid ve školách teď pokračovat nebudou, možná na podzim, informoval Vojtěch

Výsledky testování na covid-19 ve školách na začátku září ukázaly, že záchyty případů nákazy koronavirem nerostou, naopak někde klesaly.

(AKTUALIZOVÁNO, 12:25) Za tři kola testování ve školách bylo potvrzeno 438 pozitivních případů, 290 na ZŠ a 148 na SŠ. Celkově bylo provedeno téměř 3,2 milionu testů. Incidence, tedy počet pozitivních na 100 000 testů, je 13,8, na ZŠ 11,8 a na SŠ 20,6.

Od začátku září do úterý přibylo v ČR 4312 nových případů covidu-19, záchyty ve školách tvoří asi desetinu. Ve školním věku pět až 19 let je ale více než 34 procent nově odhalených případů.

Nejhorší epidemická situace je od začátku září podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška v Praze a Karlovarském kraji, zejména v okrese Karlovy Vary. Přestože tam na středních školách v prvním kole bylo 213 pozitivních případů na 100 000 testů, trend už je tam klesající.

Podle ministra tam situace není tak špatná, protože jde o „hru malých čísel“, tedy menší absolutní počty. „V žádném z regionů nedošlo mezi dalšími koly testování k nárůstu,“ zhodnotil tři kola testování Dušek.

(11:31, původní zpráva) Ministerstvo zdravotnictví zatím nebude v plošném testování ve školách pokračovat. Uvažuje ale o tom, že by se na podzim ve školách screeningové testování na covid-19 zopakovalo. Šlo by zřejmě o dva termíny, zatím to ale není zcela jasné. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Počet potvrzených případů ve školách podle Vojtěcha odpovídá trendu šíření nákazy v celé populaci. Záchyt podle něj není dramatický.

„Pokud jde o strukturu zátěže ve školách podle pozitivních záchytů, tak vyšší zátěž byla identifikována na středních školách, potažmo vyšších odborných školách, což opět odpovídá tomu celkovému stavu v populaci, kdy víte, že nákaza se nejvíc šíří zejména mezi lidmi plus 16 až 29 let,“ řekl.

V tuto chvíli podle něj proto ministerstvo zdravotnictví nepočítá s plošným pokračováním testování ve školách. Panuje shoda, že se může přistoupit na lokální úrovni, tam, kde to tak vyhodnotí krajská hygiena, řekl.

Screeningové testování by se podle Vojtěcha na podzim mělo zopakovat tak, aby se s časovým odstupem prověřilo, jak se šíření nákazy dál vyvíjí. Asi by to byla dvě kola během podzimu, ale ještě se o tom diskutuje, dodal.

Plošné screeningové testování ve školách stanovilo ministerstvo zdravotnictví na 1. či 2. září, a dále na 6. a 9. září. V celé zemi je podle statistik ministerstva školství asi 4200 základních a 1280 středních škol, 1. září do nich nastoupilo na 1,4 milionu dětí.