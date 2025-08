Tenhle chlapeček se narodil z 30 let starého embrya

1. 8. 2025 – 14:18 | Zpravodajství | Alex Vávra

Ve Spojených státech se narodil chlapec z dosud nejstaršího známého uchovaného embrya. Thaddeus Daniel Pierce přišel na svět 26. července v Ohiu. Embryo, z něhož vzešel, bylo vytvořeno v roce 1994 a přes 30 let uchováno ve zmrazeném stavu. V době jeho vzniku byl jeho adoptivní otec Tim Pierce teprve batole. Embryo adoptovali manželé Lindsey a Tim Pierceovi od biologické matky Lindy Archerdové, která je nechala zmrazit v rámci IVF léčby. Při zákroku vznikla čtyři embrya. Jedno bylo přeneseno do dělohy Lindy a vedlo k narození dcery, která je dnes třicetiletou matkou desetileté holčičky. Zbylá embrya byla zmrazena s nadějí na budoucí využití.

Po letech, kdy prošla menopauzou a rozvedla se, se Linda, hluboce věřící křesťanka, rozhodla budoucnost embryí řešit. Nechtěla je darovat vědě ani anonymnímu páru. Namísto toho zvolila tzv. „adopci embryí“, při níž má dárce právo spolurozhodovat o budoucích rodičích. S pomocí náboženské agentury Nightlight Christian Adoptions našla manžele Piercovy, kteří odpovídali jejím kritériím – bělošský, křesťanský, sezdaný pár.

Embryo bylo přeneseno do dělohy Lindsey v listopadu 2024. Dvě embrya byla implantována, jedno přestalo růst, druhé se vyvinulo v plod. Po narození Thaddea jeho matka uvedla: „Je neuvěřitelně klidný. Jsme úplně v úžasu, že máme tohle vzácné miminko.“ Linda doplnila: „Když mi Lindsey poslala jeho fotky, hned jsem si všimla, jak moc se podobá mojí dceři, když byla miminko. Porovnala jsem je v dětském albu – a není pochyb, že jsou sourozenci.“

Zmražená embrya po celém světě zůstávají nevyužitá

Tento případ není první svého druhu. Už dříve se narodily děti z embryí starých 27 a 30 let. Takové případy jsou však výjimečné – většina klinik se zdráhá pracovat s embryi dlouhodobě uloženými v mrazácích, zejména kvůli obavám o jejich kvalitu a správnost skladování. Lékař John Gordon, který provedl přenos embrya a vede kliniku Rejoice Fertility, se dlouhodobě snaží snížit počet nevyužitých embryí. I on je věřící a jeho přístup vychází z přesvědčení, že každé embryo si zaslouží šanci na život. „Jediné embryo, které se nemůže stát zdravým dítětem, je to, které nedostane příležitost být přeneseno,“ uvedl.

Po celém světě jsou v mrazácích uloženy miliony embryí, která zbyla z cyklů umělého oplodnění. Ty často vytvoří víc zárodků, než kolik lze v praxi použít. V Británii tvořily v roce 2023 děti z IVF už 3,1 % všech narozených, což odpovídá přibližně jednomu dítěti ve školní třídě. U žen ve věku 40 až 44 let je tento podíl až 11 %. V USA se z IVF narodí zhruba 2 % dětí.

Je to bezpečné a zodpovědné?

Případ Thaddea otevírá důležitou diskusi o tom, zda je využívání desítky let starých embryí medicínsky i eticky v pořádku. Podle dostupných údajů se starší embrya mohou úspěšně uchytit a vést ke zdravému těhotenství, pokud byla správně zmrazena a skladována. Samotná délka zmrazení nemá zásadní vliv na genetickou kvalitu embrya – rozhodující je spíše metoda zmrazení (např. vitrifikace) a stabilita podmínek uchování. Z pohledu medicíny se tedy jedná o relativně bezpečný postup, i když počet případů je stále malý. Rizika nejsou o mnoho vyšší než u běžných IVF přenosů. Přesto je důležité, aby byla každá situace posuzována individuálně, s důrazem na zdravotní stav matky i kvalitu embrya.

Etická stránka věci však zůstává složitější. Kritici poukazují na to, že dlouhodobé zmrazování embryí otevírá otázky kolem lidské identity, práv nenarozených dětí a účelovosti „adopcí“ v náboženském kontextu. Odpůrci systému tvrdí, že se může jednat o formu ideologického selektování rodičů podle rasy, víry či rodinného stavu. Přesto příběh Thaddea ukazuje, že i dávno odložené embrya mohou vést k novému životu – pokud se najde vůle, technické zázemí a osobní přesvědčení všech zúčastněných.