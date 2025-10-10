Dnes je pátek 10. října 2025., Svátek má Marina
Počasí dnes 11°C Zataženo

Technická kontrola kotle zdarma – past, která vás může připravit o tisíce korun

10. 10. 2025 – 11:20 | Zprávy | Anna Pecena

Technická kontrola kotle zdarma – past, která vás může připravit o tisíce korun
Podvod na seniorazdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

Je to opravdu „zdarma“, nebo podvodníci hledají cestu, jak vás okrást? Níže zjistíte, jak se nenechat napálit a chránit svůj důchod.

Když zazvoní u dveří „bezplatný kontrolor“

Scénář je stále stejný: zazvoní neznámý člověk, uvádí, že provádí „bezplatnou technickou kontrolu kotle“ – údajně kvůli bezpečnosti, povinnosti státu nebo hrozbě pokuty. Používá teplotu strachu: „kotel vám může vybuchnout, pokud neprovedete kontrolu hned“. Lidé, zejména starší, chtějí mít klid, a tak nechají tento „technik“ vejít. Následuje nabídka kontroly a opravy za extrémní cenu, v hotovosti, bez dokladu. Často se zjistí, že provedená kontrola byla povrchní — nebo vůbec žádná. Podobné případy byly zveřejněny v médiích – „Pozor na falešné kontrolory kotlů“, „Revize za zlaté: podvodníci straší seniory“ apod. 

Skutečnost je taková, že povinné kontroly technického stavu a provozu spalovacího zdroje se dělají podle zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.). Ale: tyto kontroly nesmějí provádět náhodní lidé, pouze odborně způsobilé osoby, proškolené výrobcem či autorizované. 

Znaky podvodu, které musí každý poznat

  • „Zdarma“ záminka — pokud chcete prověřit váš kotel, kontaktujte sami oprávněného technika, nečekejte, až někdo přijde „zdarma“.

  • Tlak a hrozby — sliby pokuty, pokárání úřady nebo „bezpečnostní riziko“ jsou běžné triky.

  • Tajemné doklady nebo žádné doklady — žádný průkaz? Žádné papíry? To je varovný signál.

  • Přemrštěné ceny oprav — základní kontrola legálně stojí stokoruny (podle typu kotle); nesvěřujte opravy za tisíce.

  • Nepodložené výměny součástek — často se nabídne výměna „vadné“ součásti, která by normálně nestála mnoho.

Pokud technik odmítne ukázat oprávnění, nebo trvá na platbě v hotovosti ihned, je to varovné — okamžitě odstupte. Policie ČR varuje, že v případě takových návštěv je dobré ověřit osoby, které se představují jako úředníci, a vyžádat si průkaz. 

Jak jednat a ochránit svůj rozpočet

  1. Vyhledejte si odborně způsobilou osobu — v seznamu Asociace podniků topenářské techniky či u výrobce kotle. Odmítněte nabídku provedenou u dveří — objednejte si kontrolu sami, když vám to vyhovuje časově.

  2. Požadujte doklad a smlouvu — kontrolor by měl vydat písemný protokol, razítko, údaje o provedení.

  3. Porovnejte nabídky — pokud cena výběhového technika překračuje běžnou tržní cenu, je něco špatně.

  4. Informujte policii, máte-li podezření — neoprávněná činnost může být trestná.

Nenechte se vyděsit ani nalákat falešnými sliby. „Bezplatná technická kontrola kotle“ může být jen jiný způsob, jak se někomu otevřít dveře do domácnosti a vybrat si z vašeho rozpočtu. Buďte obezřetní a sami si iniciujte kontrolu místním certifikovaným technikem.

Tagy:
podvod peníze senioři šmejdi pozor
Zdroje:
denik.cz, envigroup.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Předchozí článek

Streamerka porodila v přímém přenosu před stovkami tisíc diváků

Následující článek

Pelta má dnes nastoupit do pankrácké věznice

Nejnovější články