Technická kontrola kotle zdarma – past, která vás může připravit o tisíce korun
10. 10. 2025 – 11:20 | Zprávy | Anna Pecena
Je to opravdu „zdarma“, nebo podvodníci hledají cestu, jak vás okrást? Níže zjistíte, jak se nenechat napálit a chránit svůj důchod.
Když zazvoní u dveří „bezplatný kontrolor“
Scénář je stále stejný: zazvoní neznámý člověk, uvádí, že provádí „bezplatnou technickou kontrolu kotle“ – údajně kvůli bezpečnosti, povinnosti státu nebo hrozbě pokuty. Používá teplotu strachu: „kotel vám může vybuchnout, pokud neprovedete kontrolu hned“. Lidé, zejména starší, chtějí mít klid, a tak nechají tento „technik“ vejít. Následuje nabídka kontroly a opravy za extrémní cenu, v hotovosti, bez dokladu. Často se zjistí, že provedená kontrola byla povrchní — nebo vůbec žádná. Podobné případy byly zveřejněny v médiích – „Pozor na falešné kontrolory kotlů“, „Revize za zlaté: podvodníci straší seniory“ apod.
Skutečnost je taková, že povinné kontroly technického stavu a provozu spalovacího zdroje se dělají podle zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.). Ale: tyto kontroly nesmějí provádět náhodní lidé, pouze odborně způsobilé osoby, proškolené výrobcem či autorizované.
Znaky podvodu, které musí každý poznat
„Zdarma“ záminka — pokud chcete prověřit váš kotel, kontaktujte sami oprávněného technika, nečekejte, až někdo přijde „zdarma“.
Tlak a hrozby — sliby pokuty, pokárání úřady nebo „bezpečnostní riziko“ jsou běžné triky.
Tajemné doklady nebo žádné doklady — žádný průkaz? Žádné papíry? To je varovný signál.
Přemrštěné ceny oprav — základní kontrola legálně stojí stokoruny (podle typu kotle); nesvěřujte opravy za tisíce.
Nepodložené výměny součástek — často se nabídne výměna „vadné“ součásti, která by normálně nestála mnoho.
Pokud technik odmítne ukázat oprávnění, nebo trvá na platbě v hotovosti ihned, je to varovné — okamžitě odstupte. Policie ČR varuje, že v případě takových návštěv je dobré ověřit osoby, které se představují jako úředníci, a vyžádat si průkaz.
Jak jednat a ochránit svůj rozpočet
Vyhledejte si odborně způsobilou osobu — v seznamu Asociace podniků topenářské techniky či u výrobce kotle. Odmítněte nabídku provedenou u dveří — objednejte si kontrolu sami, když vám to vyhovuje časově.
Požadujte doklad a smlouvu — kontrolor by měl vydat písemný protokol, razítko, údaje o provedení.
Porovnejte nabídky — pokud cena výběhového technika překračuje běžnou tržní cenu, je něco špatně.
Informujte policii, máte-li podezření — neoprávněná činnost může být trestná.
Nenechte se vyděsit ani nalákat falešnými sliby. „Bezplatná technická kontrola kotle“ může být jen jiný způsob, jak se někomu otevřít dveře do domácnosti a vybrat si z vašeho rozpočtu. Buďte obezřetní a sami si iniciujte kontrolu místním certifikovaným technikem.