Streamerka porodila v přímém přenosu před stovkami tisíc diváků

Na platformě Twitch se denně vysílají miliony hodin zábavy – hráči soutěží, komentují, vaří, zpívají nebo jen tak povídají se sledujícími. Ale to, co se stalo začátkem října, posunulo hranice toho, co si kdo dokáže představit. Populární streamerka Fandy, kterou sledují stovky tisíc fanoušků, se rozhodla vysílat nejintimnější okamžik svého života – vlastní porod.
V úterý ráno napsala na sociální síť, že jí praskla voda a že „tohle asi bude naživo“. O pár minut později už se její kanál změnil ve virtuální porodní sál. Během osm a půl hodiny trvajícího přenosu přivedla ve svém obýváku na svět dceru Lunu. Na pomoc jí byli manžel Adam, několik přátel a porodní asistentka.
Z herního streamu do obýváku plného emocí
Záběry, které sledovalo přes 690 tisíc lidí, ukazovaly Fandy v různých fázích porodu – od prvních kontrakcí až po chvíli, kdy držela novorozenou dceru na hrudi. Místo herního ovladače měla v rukou ručník, místo židle nafukovací bazének. Její manžel Adam po porodu poděkoval divákům za podporu a označil celou událost za nepopsatelný zážitek.
Reakce veřejnosti byly okamžité a rozporuplné. Někteří psali, že šlo o nejšílenější stream, jaký kdy viděli. Jiní Fandy obdivovali za odvahu ukázat realitu porodu bez přikrášlení. „Byla to síla i křehkost zároveň,“ napsala jedna divačka.
zdroj:
Profimedia.cz
Po přenosu Fandy zveřejnila krátké prohlášení, v němž uvedla, že nešlo o snahu získat popularitu ani peníze. Vysílání označila za osobní rozhodnutí, kterým chtěla sdílet výjimečný okamžik se svou komunitou, která ji sleduje už deset let. „Sdílela jsem něco, na co nikdy nezapomenu,“ napsala.
Konec éry OnlyFans a nová životní kapitola
Streamerka zároveň oznámila, že ruší svůj účet na OnlyFans a chce se naplno vrátit ke streamování her, od kterého kdysi začínala. „Začíná nová kapitola,“ vzkázala fanouškům. Ti ji zaplavili gratulacemi a mnozí ocenili její otevřenost. Už během těhotenství dávala Fandy svým sledujícím nahlédnout do zákulisí svého života. Mluvila o těžkostech třetího trimestru, o bolesti zad a únavě, která jí bránila často vysílat. Přesto zůstala aktivní a komunitě popisovala, jak těhotenství prožívá. Nikoho ale nenapadlo, že finále celé cesty ukáže v přímém přenosu.
Porod Fandy se stal jedním z nejsledovanějších přenosů v historii Twitchi. Ať už ho diváci vnímali jako projev odvahy, exhibice nebo jako zvláštní druh upřímnosti, nelze mu upřít jediné – otevřel debatu o tom, kam až jsme ochotni zajít, když chceme sdílet své životy s online světem. V době, kdy lidé běžně ukazují jídlo, dovolenou i hádky s partnerem, už ani narození dítěte není tabu. Otázkou zůstává, zda nás podobné okamžiky sbližují, nebo naopak stírají hranice mezi skutečným a digitálním životem. Porod Fandy tak není jen bizarní epizodou internetu, ale i zrcadlem doby, v níž se soukromí stává veřejnou podívanou.