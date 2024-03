Taylor Swiftová vyzvala Američany, aby hlasovali v primárkách

Populární popová zpěvačka Taylor Swiftová dnes vyzvala Američany, aby hlasovali v primárkách. Současného prezidenta Joea Bidena, kterého veřejně podpořila před prezidentskými volbami v roce 2020, však tentokrát nezmínila, všiml si web BBC. V USA je dnes takzvané superúterý, kdy se konají primárky nebo stranická volební shromáždění v 16 různých státech. Miliony Američanů napříč USA se zapojí do výběru republikánského a demokratického kandidáta do listopadových prezidentských voleb. Již nyní se přitom očekává, že na podzim proti sobě opět stanou demokrat Biden a jeho republikánský předchůdce v Bílém domě, Donald Trump.

Swiftová na instagramu vyzvala svých 282 milionů sledujících, aby dnes šli volit. "Chtěla jsem vám připomenout, abyste volili lidi, kteří vás nejvíce reprezentují," napsala. "Ať už jste v Tennessee nebo kdekoli jinde v USA, vyhledejte si své volební místnosti a časy na webu vote.org," dodala.

Několikanásobná držitelka ocenění Grammy má na sociálních sítích více sledujících než Biden a jeho předpokládaný soupeř, bývalý prezident Trump. U dospělých Američanů se také těší větší oblibě než oba politici- 40 procent registrovaných voličů uvedlo, že mají na Swiftovou pozitivní názor.

Když se minulý týden moderátor talk show Seth Myers zeptal Bidena, zda mu Swiftová znovu vyjádří podporu, prezident zažertoval, že "to je tajné".

Bílý dům však podle médií intenzivně usiluje o její podporu v naději, že by mohla přesvědčit miliony mladých Američanů, aby nynějšího prezidenta volili. Americká média již začátkem roku psala, že Swiftová je známá osobnost, o jejíž vyjádření podpory Bidenova kampaň nejvíce stojí.

V září kalifornský guvernér Gavin Newsom, Bidenův klíčový spojenec, zpěvačku vyzval, aby se více zapojila do prezidentovy kampaně. "To, čeho dokázala dosáhnout jen tím, že aktivizovala mladé lidi, aby zvážili, že mají hlas a že by měli mít v příštích volbách možnost volby, je myslím velmi silné," řekl.

Swiftová byla kdysi terčem kritiky pro své údajně apolitické postoje, avšak v posledních letech se začala na politické scéně projevovat stále hlasitěji. Obzvláště otevřeně kritizovala Trumpa. V květnu 2020 ho obvinila, že za svého mandátu rozdmýchával rasismus a varovala jej, že po prezidentských volbách v listopadu 2020 ve funkci skončí.

Trump Swiftovou vyzval, aby před nadcházejícími volbami Bidena nepodpořila. V příspěvku na své sociální síti Truth Social uvedl, že mu nemůže být "neloajální", a tvrdil, že jí vydělal "tolik peněz" tím, že schválil zákon o modernizaci hudebního průmyslu - legislativu, jejímž cílem bylo zajistit spravedlivé odměny pro umělce.

Swiftová vyvolala pozornost médií i díky svým snahám přimět mladé lidi, aby volili. V září se díky jejímu příspěvku na instagramu, v němž vyzývala, aby se lidé zaregistrovali k volbám, zaregistrovalo online podle serveru Vote.org 35.000 lidí. V porovnání s rokem 2022 se podle webu počet 18letých voličů zvýšil o 115 procent.

Před únorovým finále ligy amerického fotbalu NFL, takzvaném Super Bowlu, se Swiftová a její partner, hvězda týmu Kansas City Chiefs, Travis Kelce, stali terčem konspiračních teorií podporovaných některými Trumpovými spojenci, kteří tvrdili, že zápas byl zmanipulován ve prospěch Kelceova týmu, aby pár mohl v závěru zápasu vyjádřit podporu Bidenovi. Komisař NFL Roger Goodell tuto teorii označil za nesmysl.