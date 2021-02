Svět vzpomíná na oběti pandemie: V italském Bergamu si je připomenou vysazením stromů

Na světě lidé vzpomínají na své blízké, kteří zemřeli kvůli epidemii covidu-19. Vznikají virtuální pamětní knihy i návrhy památníků. A v Itálii chtějí vysázet stovky stromů.

V severoitalském městě Bergamo si obyvatelé vysazením stovek stromů připomenou své spoluobčany, kteří zemřeli v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19, napsal deník Corriere della Sera. Město i celá provincie patřily k nejvíce zasaženým oblastem první vlny epidemie v Evropě. Počet úmrtí se tam v březnu zvýšil o 600 procent.

„Místo stavění soch jsme se rozhodli vysadit stromy, protože stromy nám stále mohou nějak připomínat život,“ vysvětlil agronom Roberto Reggiani, který s nápadem přišel. V parku, který je nejblíže bergamské největší nemocnici, bude vysazeno na 750 lesních i ovocných stromů. Záměrem tvůrců je, aby se nový porost stal živým místem pro vyučování dětí a další různorodé aktivity.

„Za první vlny epidemie jsme ve městě zaznamenali zhruba 700 úmrtí a 6000 úmrtí připadá na celou provincii,“ upozornil starosta Bergama Giorgio Gori. Podle něj náhlý výskyt nákazy v Bergamu a okolí, kde žije přes milion lidí, vyvolal mezi obyvateli velký zármutek, ale také silný pocit solidarity. První stromy mají být zasazeny v březnu, celá výsadba má být dokončena na podzim.

Virtuální vzpomínání a rozsvěcení světel

Všude po světě si lidé připomínají své blízké, kteří kvůli pandemii zemřeli, a to i virtuálně. Web deníku The New York Times už v minulém roce připravil speciální interaktivní web, mapující prvních 100 tisíc zemřelých skrze osobní vzpomínky. Podobný web vznikl také v Indii, virtuální „národní památník“ obětem byl spuštěn 30. ledna, tedy rok od prvního případu koronaviru v Indii. Ve Velké Británii zase funguje platforma Remember Me, tedy online pamětní kniha, kde přátelé a rodina mohou připomenout své blízké, kteří zemřeli.

V lednu překročil ve Spojených státech amerických počet obětí koronaviru 400 000. Nový prezident Joe Biden a Kamala Harris se svými protějšky uspořádali v Lincolnově památníku bohoslužbu jako vzpomínku na životy ztracené během pandemie. Zvon katedrály ve Washingtonu zazněl 400krát za 400 mrtvých a okolo slavného Reflecting Pool u amerického Kapitolu bylo rozsvíceno 400 světel. V Americe si lidé ale už minulý rok připomínali oběti COVIDu, a to třeba umístěním dvaceti tisíc prázdných židlí před Bílý dům.

Latinskoamerický architektonický ateliér Gómez Platero navrhnul design kruhovitého památníku obětem pandemie. Navrhovaný Světový památník pandemie by měl být instalován nad vodní plochou u pobřeží Uruguaye. „Vytvořením památníku schopného aktivovat smysly a vzpomínky takovýmto způsobem můžeme našim návštěvníkům připomenout – jak připomenula i pandemie, že my jako lidské bytosti jsme podřízeni přírodě a ne naopak,“ prohlásil hlavní architekt Martín Gómez Platero.