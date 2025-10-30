Systém potřebný pro fungování eDokladů nebyl dostupný ani pozdě večer
30. 10. 2025 – 1:07 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Národní identitní autorita (NIA), která slouží k ověřování identity občanů například pro aplikaci eDoklady či Portál dopravy, byla od dnešního odpoledne nedostupná a výpadek trval i po 23:00.
Na nápravě pracuje Digitální informační agentura (DIA), která systém provozuje. O problému se podle mluvčího Jakuba Palaty dozvěděla krátce před 13:00. Zatím ale nedovede určit, kdy bude NIA opět plně funkční, řekl Palata večer ČTK.
"Nadále intenzivně pracujeme na opravě problému, který trvající nedostupnost zapříčinil," uvedla DIA na síti X. Spuštění systému komplikoval také celosvětový výpadek služby Microsoft Azure.
Identifikační autorita NIA měla problémy i během říjnových voleb do Poslanecké sněmovny, kdy kvůli vysokému počtu požadavků nešlo aktualizovat eDoklady a prokazovat se jimi ve volebních místnostech. Tehdejší ředitel DIA Martin Mesršmíd kvůli výpadku rezignoval, minulý týden ho nahradil jeho dosavadní zástupce Petr Kuchař.
Dnešní problém podle Palaty nevznikl přímo v NIA, ale při předávání dat mezi dvěma jinými systémy. "Všechny používají NIA pro ověřování. Je to běžný úkon. Tentokrát ale vznikl problém, při kterém byl zahlcen zprostředkovatel, tedy NIA," sdělil Palata.
Přihlásit se kvůli problémům NIA nebylo možné ani do Portálu dopravy, který umožňuje občanům vyřizovat on-line řadu služeb v agendách řidičů, vozidel, plavby či letectví. Ministerstvo dopravy upozornilo na to, že celosvětový výpadek měla navíc služba Microsoft Azure, což je infrastruktura, bez které není dopravní portál přístupný. "Délka výpadku bude záviset na rychlosti odstranění příčin ze strany dodavatele," uvedlo po 19:00 ministerstvo na síti X.
NIA je systém sloužící k bezpečnému prokazování totožnosti občanů při on-line službách státní správy. Tzv. NIA ID umožňuje dvoufaktorové přihlašování (uživatelské jméno, heslo a jednorázový SMS kód) k portálům, jako jsou eDoklady, portál občana nebo datová schránka.