Zemřela herečka Diane Keatonová známá jako Annie Hallová z filmu Woodyho Allena
11. 10. 2025 – 23:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ve věku 79 let zemřela v Kalifornii americká herečka Diane Keatonová, která v roce 1978 dostala Oscara za roli Annie Hallové ve stejnojmenném filmu režiséra Woodyho Allena. Podrobnosti o jejím úmrtí nebyly zveřejněny.
Americká herečka, režisérka a producentka Diane Keatonová, vlastním jménem Diane Hall, zemřela 11. října 2025 ve věku 79 let. Byla jednou z nejvýraznějších osobností americké kinematografie druhé poloviny 20. století a její styl, humor i přirozenost ovlivnily několik generací hereček i diváků po celém světě.
Od Kmotra po Annie Hall
Keatonová se narodila 5. ledna 1946 v Los Angeles a její umělecká kariéra začala na divadle, kde účinkovala například v původní broadwayské verzi muzikálu Hair.
Zlom přišel v roce 1972, kdy ji režisér Francis Ford Coppola obsadil do legendárního filmu Kmotr. Role Kay Adams, manželky Michaela Corleoneho (Al Pacino), ji proslavila po celém světě a Keaton se objevila i v obou pokračováních filmové ságy.
Její největší úspěch ale přišel o pět let později s filmem Annie Hall, který režíroval Woody Allen. Za tuto roli získala Oscara za nejlepší ženský herecký výkon a zároveň si získala srdce publika – svým přirozeným herectvím, inteligencí a osobitým stylem.
Později zazářila i v dalších výrazných filmech jako Reds, Marvinův pokoj, Nevěsta na zabití, Dámský klub či Lepší pozdě nežli později, kde hrála po boku Jacka Nicholsona. I ve vyšším věku zůstávala aktivní – naposledy se objevila v komedii Dámský klub: Další kapitola (Book Club: The Next Chapter, 2023) a snímku Summer Camp (2024).
Styl, osobnost a život mimo reflektory
Diane Keatonpvá byla nejen herečkou, ale i módní ikonou. Proslavila se svými klobouky, mužskými obleky a kombinací elegance s nadhledem – přesně tak, jak to předvedla v Annie Hall, kde se její filmový kostým stal doslova módním fenoménem.
Nikdy se nevdala a často otevřeně mluvila o tom, že život bez manželství pro ni nebyl ztrátou, ale svobodou. Touhu po rodině však naplnila jiným způsobem – ve svých padesáti letech, v roce 1996, adoptovala dceru Dexter, které tehdy byl přibližně jeden rok. O pět let později, v roce 2001, adoprovala i malého Duka, rovněž asi ročního chlapce. Vychovala je sama, s klidem a jistotou, že skutečné rodičovství nespočívá v pokrevních poutech, ale v každodenní přítomnosti a oddanosti.
Dnes je Dexter 29 let a Dukovi 25, oba žijí mimo zájem médií a chrání své soukromí. Keatonová často říkala, že „rodina může mít mnoho podob“, a svým životem tuto myšlenku beze zbytku naplnila.
V jednom z rozhovorů uvedla:
Vždycky jsem byla trochu jiná. A přestala jsem se snažit být někým, kým nejsem. To je ta největší svoboda.
Její autenticita, humor a odvaha být sama sebou z ní udělaly jednu z nejosobitějších hereček své generace.
Její odkaz
Diane Keatonová zanechala ve filmové historii výraznou stopu. Byla symbolem ženské nezávislosti, elegance a inteligence. Její role dokázaly být lidské, vtipné i dojemné – stejně jako ona sama.
Zůstane navždy spojena se zlatou érou amerického filmu, ale především s pocitem, že život se má žít naplno, i s nedokonalostmi.