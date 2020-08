Štěstí začátečníka: Desetiletý chlapec s detektorem našel až 300 let starý meč

MAGAZÍN - Magazín autor: Hana Dubnová

Desetiletý severoirský školák Fionntan Hughes má na svůj věk neobvyklý koníček – zatímco jeho vrstevníci si chodí zakopat s míčem nebo sedí u počítače, Fionntan pobíhá po okolí s detektorem kovů. Když dostal k narozeninám nový, už "dospělácký" stroj, ještě v ten den objevil až 300 let starý meč.

Fionntan je typickým příkladem toho, že rčení o tom, že štěstí přeje začátečníkům, má něco do sebe. Vášnivému lovci pokladů už přestával stačit jeho malý, "dětský" detektor kovů, tak mu rodiče po týdnech přemlouvání k 10. narozeninám koupili nový detektor.

Nadšený chlapec hned vyrazil s otcem a bratrancem kousek za barák dárek vyzkoušet. Detektor skutečně dvakrát zapípal, ale objevil jen kovový odpad. Ale napotřetí už tomu bylo jinak. Malý Fionntan třicet centimetrů pod zemí objevil historický meč, píše BBC.

Zbraň je notně zrezivělá, ale podle odborníků a vojenských historiků jde s největší pravděpodobností o anglický důstojnický meč z konce 17. století. Což na první vážný pokus s detektorem není vůbec, ale vůbec špatné. Co by za to dala většina hledačů pokladů, co nacházejí jen broky z mysliveckých pušek.

Meč s ozdobným košem je ale ve špatném stavu a hodně zrezivělý, což odhady stáří příliš neusnadňuje, nicméně Fionntanův otec už kontaktoval kurátora archeologie v Národních muzeích v Severním Irsku Greerea Ramseye a věří, že meč bude jednou vystavený na veřejnosti.

Pokud za to navíc rodina získá i nějaký obnos, bude jen rád – ostatně koupě detektoru není nejlevnější, tak by se mohla investice zaplatit… A malý nálezce? Ten se těší, až znovu vyběhne se svým dárkem prozkoumávat okolí a prověří, zda šlo skutečně o začátečnické štěstí, nebo má na poklady "čuch".