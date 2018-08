Staré diplomky neprověříme, hlásí vysoké školy. Jsou však výjimky

19:29

Sovětská tajná služba KGB zaznamenala od 21. srpna do 7. září 1968 na Ukrajině přes tisíc protisovětských incidentů vyvolaných invazí do Československa . V rozhovoru pro ukrajinské vysílání Rádia Svobody to dnes řekl ukrajinský historik Oleh Bažan. Šlo podle něj o letáky a nápisy na budovách "Jsme s Československem" nebo "Ruce pryč od Československa".