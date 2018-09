Spotřeba ropy stále roste, nepůjde to ale donekonečna

MAGAZÍN - Magazín autor: luk

Kdy dosáhne globální poptávka po ropě svého vrcholu? Analytici v tom nejsou zajedno. Shodují se pouze v tom, že spotřeba této suroviny nemůže růst donekonečna.

V příštích několika týdnech dosáhne globální spotřeba ropy 100 milionů barelů denně. To bude více než dvojnásobek toho, co bylo před 50 lety. A zatím nejsou vidět žádné přímé signály toho, že by se chystala začít klesat. Navzdory důkazům o změnách klimatu způsobených oxidem uhličitým a miliardám vloženým na podporu alternativních technologií, jako je větrná a solární energie, je ropa natolik zakořeněná v moderním světě, že poptávka po ní stále roste až o 1,5 procenta ročně, píše agentura Reuters.

Zatím neexistuje shodný názor na to, kdy se poptávka po ropě dostane na vrchol. Je však jasné, že to bude hlavně záviset na tom, jak vlády odpoví na globální oteplování, uvádí Mezinárodní agentura pro energii (IEA), která radí západním ekonomikám s jejich energetickou politikou.

Díky důmyslné globální infrastruktuře pro těžbu, zpracování a distribuci je ropa tak silným zdrojem energie, že je neocenitelná pro některé formy dopravy, jako je letectví. Z téměř 100 milionů barelů ropy spotřebovaných denně putuje více než 60 milionů do dopravy. Alternativní pohonné systémy, jako elektrické vozy poháněné bateriemi, mají zatím jen velmi malý podíl na trhu. Většina ze zbývající ropy se pak používá na výrobu umělých hmot a v petrochemickém průmyslu, kde je jen málo možností, čím ropu nahradit.

Navzdory vládním tlakům na omezení využití uhlovodíků, jako ropy, plynu a uhlí, jejich spotřeba stále roste a jen několik málo analytiků věří, že poptávka po ropě v příštím desetiletí klesne. IEA očekává, že při zachování současné situace bude globální poptávka růst nejméně v příštích 20 letech a někdy kolem poloviny století dosáhne 125 milionů barelů denně.

Spotřeba roste v zemích, které nejsou členy OECD

Růst by mohl být pomalejší, pokud by vlády uvedly v praxi již oznámené plány na omezené využívání paliv na bázi uhlíku, uvedla IEA. Nicméně současně varuje, že nynější plány zřejmě příliš nesníží emise uhlíku a jen úplná změna používání energií může snížit poptávku po ropě.

Za růst poptávky také nejsou již primárně odpovědné země, kterým IEA radí. Poptávka po ropě ve velkých rozvinutých ekonomikách stagnuje. Spotřeba naopak rapidně roste v zemích, které nejsou členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), kde se za poslední dvě desetiletí téměř zdvojnásobila. Může za to rozvoj nových průmyslových odvětví v Asii, Střední a Jižní Americe a Africe.

Někteří analytici tvrdí, že poptávka po ropě by mohla klesnout rychleji, pokud by se podařilo snížit spotřebu aut a zvýšit podíl elektrických aut na trhu a k tomu by se snížil hospodářský růst a zvýšily ceny pohonných hmot.

Banka Goldman Sachs uvádí, že poptávka po ropě by se za určitých podmínek mohla dostat na vrchol v roce 2024. Pomalé přijímání nových technologií v méně rozvinutých zemích však tento termín zpozdí.

Poradenská firma Wood Mackenzie je někde uprostřed. Očekává, že poptávka v dopravě přestane růst někdy v roce 2030 a celkově se dostane na vrchol v roce 2036. Nicméně hlavní ekonom Ed Rawle tvrdí, že pokles poptávky po ropě určitě přijde, ať se stane cokoliv. "Signály vrcholu poptávky po ropě v budoucnosti zde opravdu jsou. Je jen otázkou kdy, nikoliv zda," uvádí.