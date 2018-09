Máte Android? Pokud ano, tak pozor na nebezpečnou aplikaci!

Krajský soud v Brně v úterý uložil tresty od 7,5 do 8,5 roku vězení pěti jednatelům firem za krácení daní. Podle spisu vytvořili řetězec firem, které spolu fiktivně obchodovaly, a díky tomu mohly od finančního úřadu dostat takzvanou vratku daně z přidané hodnoty (DPH). Škoda je přibližně 133 milionů korun. Obžalovaní vinu popírají. Rozsudek není pravomocný.

Německé soudy nepotrestaly aerolinky Kuwait Airways za to, že před dvěma lety odmítly přepravit izraelského občana. Verdikt soudu nižší instance v úterý potvrdil vrchní zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem. Už předchozí rozhodnutí soudu přitom v Německu pobouřilo řadu lidí, kteří postup aerolinek považují za diskriminující a nepřijatelný.

Katolická církev potřebuje po skandálu se zneužíváním dětí nový začátek, prohlásil předseda německé biskupské konference Reinhard Marx. Oběti žádá o odpuštění. Marx to řekl v úterý v hesenské Fuldě, kde církev představila studii ke zneužívání dětí ve spolkové republice. Podle ní katoličtí duchovní v letech 1946 až 2014 v Německu sexuálně zneužili 3677 nezletilých. Odborníci jsou ale přesvědčeni, že zneužitých bylo násobně více.

Poslanci z mandátového a imunitního výboru pokračují v úterý odpoledne v jednání o vydání Zdeňka Ondráčka (KSČM) k trestnímu stíhání. Pozvali vyšetřovatele, státního zástupce i Ondráčka. Výbor by mohl už dnes doporučit plénu, zda má Ondráčka vydat, nebo ne.

Neoriginální, takzvané generické léky ušetřily podle České asociace farmaceutických firem, která sdružuje jejich výrobce, českému zdravotnictví za 10 asi 136 miliard korun. Výkonný ředitel asociace Martin Mátl to v úterý řekl na tiskové konferenci ve výrobním závodě firmy Zentiva. Generická léčiva mohou farmaceutické firmy vyrábět poté, co jejich původním výrobcům vyprší patentová ochrana.

Muž z Prahy čelí obžalobě z pohlavního zneužívání a znásilňování holčiček z mateřských škol, kde vedl taneční kroužky. Podle státní zástupkyně si své počínání nahrával. Hrozí mu až 12 let vězení. Společně s ním je obžalovaná i matka jedné z dívek, která s ním měla dceru nechávat přes noc, ačkoliv věděla, že s ní provádí sexuální praktiky.

Írán nikdy nepřijme americký návrh na uspořádání vrcholné schůzky s íránským vedením. Prohlásil to v úterý poradce íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. O možnosti setkání vrcholných politiků USA a Íránu u příležitosti jednání Valného shromáždění OSN se v neděli zmínila americká velvyslankyně při OSN Nikky Haleyová a vyjádřil se k tomu i ministr zahraničí Mike Pompeo.

Paříž zatím nepovolila nevládní lodi Aquarius s 58 migranty na palubě zakotvit v jihofrancouzském přístavu Marseille. S odvoláním na francouzského ministra financí to v úterý uvedla agentura Reuters. Francouzská ministryně pro evropské záležitosti doufá, že unijní ministři vnitra v úterý společně naleznou řešení situace.

O peníze na využívání dešťové vody v dotačním programu Dešťovka budou moci od října žádat i majitelé chat a chalup. Budou v nich však muset trvale bydlet a doložit to například spotřebou vody, poplatky za popelnice nebo spotřebou energií. Dříve by musely být prostory nově zkolaudovány. Nejjednodušší část programu pouze na zachytávání dešťové vody na zalévání zahrad se rozšíří i na domácnosti v celé zemi.

