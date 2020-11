Ve stopách Součka s Coufalem? Král září a chtějí ho kluby Premier League

Patří mezi nejlepší středopolaře ruské ligy a tahouny českého národního týmu. Teď kolem Alexe Krále krouží kluby Premier League. Doplní mladý záložník českou enklávu v nejlepší lize světa?

Leckomu to rozhodnutí přišlo zvláštní. Mohl si se Slavií zahrát proti Barceloně, Dortmundu či Interu, popasovat se s giganty světové kopané. On místo toho zvolil angažmá v Rusku a vzápětí po postupu pražského klubu do Ligy mistrů přestoupil do Spartaku Moskva.

S více než ročním odstupem je ale jasné, že šlo o dobrou volbu. Alex Král je tahounem moskevského týmu, daří se mu i v národním dresu a koukají po něm týmy z nejsledovanější ligy světa.

"Dívají se po něm skauti různých celků z nejvyšší soutěže," píše ve svém článku deník Daily Mirror. "V současnosti si ho cení zhruba na třicet milionů liber. Tlačí ale na přestup už během lednového termínu. Obávají se totiž, že jestli zazáří na mistrovství Evropy, půjde cena raketově vzhůru," píše list.

Král upoutá na první pohled výraznou hřívou, na hřišti ale hrají prim jeho dovednosti. Jeho energie i herní přehled z něj činí téměř nepostradatelného člena základní sestavy Jaroslava Šilhavého, v triu s bývalým spoluhráčem Tomášem Součkem a Vladimírem Daridou tvoří moderní a dynamickou trojici středopolařů.

Čeští fotbalisté porazili ve středu v závěrečném šestém zápase Ligy národů a v posledním letošním utkání Slovensko 2:0. Reprezentanti ve druhém ročníku soutěže vyhráli skupinu B2 o dva body před Skotskem a zajistili si postup do elitní Ligy A.

Čeští hráči po hluchých letech zažívají na Ostrovech renesanci. Tomáš Souček a Vladimír Coufal ihned zapadli do základní sestavy West Hamu a příznivci londýnského týmu volají po dalších tuzemských posilách.

"Směrem do budoucna na přestupu do Spartaku určitě vydělám," řekl vlasatý záložník letos v květnu. Vypadá to, že nemluvil do větru. Vše má detailně promyšlené. "Mým dlouhodobým cílem je angažmá v Anglii," líčil.

Tenhle sen se možná splní už brzy – a Král bude vládnout na anglických ostrovech.