Čeští fotbalisté se v kvalifikaci MS utkají s Belgií, Walesem, Běloruskem a Estonskem

Čeští fotbaloví reprezentanti se v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2022 v Kataru utkají v pětičlenné skupině E s lídrem žebříčku FIFA Belgií, Walesem, Běloruskem a Estonskem. Rozhodl o tom los v Curychu, který se kvůli pandemii koronaviru uskutečnil pouze virtuálně, bez účasti zástupců jednotlivých zemí.

Kvalifikace odstartuje v březnu, přímý postup na MS si zajistí pouze vítěz skupiny. Týmy z druhých míst čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí.

Češi coby první mužstvo skupiny B2 figurují v tomto pořadí na sedmém místě za Francií, Belgií, Anglií, Španělskem, Walesem a Rakouskem. Pokud reprezentanti v klasické kvalifikaci neskončí lépe než třetí, budou k účasti v play off potřebovat, aby aspoň pět z těchto šesti týmů obsadilo nejhůře druhé místo. Dvanáctka účastníků play off bude rozdělena po čtyřech do tří částí, které se budou hrát vyřazovacím způsobem. Tři vítězné celky si zajistí účast na mistrovství a připojí se k deseti týmům z prvních míst ve skupinách.

Zatímco na evropském šampionátu český celek v samostatné historii ještě ani jednou nechyběl, na mistrovství světa si zahrál jen v roce 2006.

Belgičané v posledním vzájemném utkání v červnu 2017 zvítězili v Bruselu 2:1, ale předchozí dvě přípravy ovládl český tým. "Rudí ďáblové" zase vyhráli oba duely baráže o postup na MS 2002. Největšími hvězdami současného výběru španělského trenéra Roberta Martíneze jsou brankář Thibaut Courtois, záložník Kevin De Bruyne nebo útočníci Eden Hazard a Romelu Lukaku.

Národní tým s Walesem, jehož největší osobností je kapitán Gareth Bale, neprohrál osmkrát po sobě od listopadu 1980, kdy ještě jako Československo v Cardiffu podlehl 0:1. V posledních pěti zápasech Češi s Walesem hned čtyřikrát remizovali včetně minulého bezbrankového výsledku z června 2007 v kvalifikaci ME.

Los evropské části kvalifikace fotbalového mistrovství světa 2022 v Kataru:

Skupina A: Portugalsko, Srbsko, Irsko, Lucembursko, Ázerbájdžán

Skupina B: Španělsko, Švédsko, Řecko, Gruzie, Kosovo

Skupina C: Itálie, Švýcarsko, Severní Irsko, Bulharsko, Litva

Skupina D: Francie, Ukrajina, Finsko, Bosna a Hercegovina, Kazachstán

Skupina E: Belgie, Wales, ČR, Bělorusko, Estonsko

Skupina F: Dánsko, Rakousko, Skotsko, Izrael, Faerské ostrovy, Moldavsko

Skupina G: Nizozemsko, Turecko, Norsko, Černá Hora, Lotyšsko, Gibraltar

Skupina H: Chorvatsko, Slovensko, Rusko, Slovinsko, Kypr, Malta

Skupina I: Anglie, Polsko, Maďarsko, Albánie, Andorra, San Marino

Skupina J: Německo, Rumunsko, Island, Severní Makedonie, Arménie, Lichtenštejnsko