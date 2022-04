Spolupráce USA a Česka. Lipavský jednal ve Washingtonu s Blinkenem o podpoře Ukrajiny

Blinken vyjádřil Česku jasnou podporu ve všech pozicích. Lipavský to uvedl v komentáři pro ČTK. Oba ministři také odsoudili „hrůzné krutosti“ páchané ruskými vojsky za války. Je podle nich nutné, aby za ně Rusko neslo odpovědnost, uvedlo americké ministerstvo zahraničí.

Oba ministři také jednali o spolupráci v obraně, energetické bezpečnosti a podpoře lidských práv, uvedlo americké ministerstvo zahraničí po jednání. USA chtějí také prohloubit spolupráci s ČR při nadcházejícím předsednictví Evropské rady.

„Jednání se týkalo české podpory Ukrajině. Ministr Blinken vyjádřil jasnou podporu Česku ve všech pozicích, jak vůči Rusku, tak vůči Číně. Budeme nadále postupovat společně jako spojenci. NATO je naše garance, co se týče bezpečnosti,“ uvedl Lipavský. „Zároveň jsem zmínil, že Američané už dlouho nemají v Praze velvyslance. Jeho jmenováni by ještě více posílilo naši spolupráci,“ doplnil.

Blinken před začátkem jednání uvedl, že Spojené státy a Česká republika jsou dlouhodobými spojenci a partnery v mnoha oblastech. Sílu tohoto spojenectví je podle něj nyní možné vidět tváří v tvář ruské agresi vůči Ukrajině.

„Česká republika v tomto úsilí Ukrajinu významně podporuje. Přijala více než 300 000 uprchlíků z Ukrajiny, což z ní činí ‚domov‘ pro ukrajinské uprchlíky, který je jedním z největších v Evropě mimo pohraniční státy,“ připomněl Blinken.

Šéf americké diplomacie zároveň ČR označil za spolehlivého partnera v rámci NATO, které nyní posiluje svou obranu „proti možné ruské agresi“. V závěru úvodního projevu Blinken zmínil také dnešní pohřeb pražské rodačky a někdejší americké ministryně zahraničí Madeleine Albrightové a zdůraznil, že k ní choval velkou úctu.

Také Lipavský v úvodu setkání vyzdvihl česko-americké spojenectví a řekl, že válka ruského prezidenta Vladimira Putina proti Ukrajině je útokem na mezinárodní řád.

Was a pleasure to welcome my friend Czech Foreign Minister @JanLipavsky to @StateDept today. Impressed by our stalwart Ally’s leadership in support for Ukraine’s sovereignty, independence, and territorial integrity. pic.twitter.com/m4IylKXwKl