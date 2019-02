Spojené státy oznámí vypovězení smlouvy o INF, spekulují média

V Jihomoravském kraji začala chřipková epidemie. Oznámila to vedoucí protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek.

Poslanci se v pátek ostře střetli kvůli návrhu na zrušení soudního přezkumu správních rozhodnutí o vyhoštění cizinců z Česka. Vystoupení Lubomíra Volného z SPD provázelo dokonce bouchání do lavic. Volný se tvrdě opřel v souvislosti s migrací do Evropské unie a prohlásil také, že za případem seniora nepravomocně odsouzeného za terorismus jsou takzvaní vítači.

Evropská investiční banka loni podpořila projekty v České republice v celkové hodnotě 708 milionů eur (18,2 miliardy Kč), předloni dosáhl objem financování 1,16 miliardy eur (cca 30 miliard Kč). Za poklesem stojí posun financování některých velkých státních projektů. Celkem pomohly operace, které skupina EIB uskutečnila v Česku v minulém roce, zhruba 6900 malým podnikům. Banka to uvedla na dnešní tiskové konferenci.

V Praze se loni stalo 22 767 nehod, o 265 méně než v roce 2017. Přibylo ale úmrtí při nehodách, bylo jich 31, o 14 více než v roce 2017. Novinářům to dnes řekl ředitel pražské policie Jan Ptáček. Přibylo i zranění při nehodách. Těžce zraněno bylo loni 182 lidí, meziročně o 26 více.

Majitel souboru Transgas na pražské Vinohradské třídě může budovy poslat k zemi. Do dnešního dne nikdo nepodal odvolání proti rozhodnutí o demolici.

Ředitel Útvaru pro ochranu prezidenta Zdeněk Šiman z osobních důvodů opustí ke konci února policii. V tiskové zprávě to dnes uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Policie bude nyní hledat jeho nástupce. V souvislosti s ochrannou službou se mluvilo o šikaně u útvaru. Připustil ji nedávno i prezident Miloš Zeman.

Česká správa sociálního zabezpečení má po roce a půl ředitele. Stal se jím někdejší šéf pražské sociální správy František Boháček. Řízením jednoho z největších úřadů v zemi, který spravuje záležitosti několika milionů lidí a vyplácí penze, mateřské, otcovské či nemocenské , byl pověřen už loni v září. Do funkce Boháčka v pátek jmenovala ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Úřady a veřejné instituce zřejmě budou muset přizpůsobit své internetové stránky a mobilní aplikace tak, aby byly přístupnější lidem se zdravotním postižením nebo seniorům. Sněmovna v pátek schválila návrh vládního zákona, který to předpokládá. Poslanci navíc vyzvali kabinet, aby zajistil veřejnou dostupnost všech technických norem kvůli uplatnění principu rovnosti před zákonem a dostupnosti práva.

Česká ekonomika by v případě odchodu Velké Británie z EU bez dohody v letošním roce stoupla o méně než dvě procenta. Brexit bez dohody by totiž snížil výkon ekonomiky o 0,6 až 0,8 procentního bodu, vyplývá z výpočtů ministerstva financí v nové. Upozornil na to deník. V základním scénáři, který počítá s odchodem Velké Británie z EU s dohodou, odhaduje MF letošní růst ekonomiky na 2,5 procenta.

V devíti francouzských podnicích se našlo 800 kilogramů zkaženého masa původem z Polska. Oznámil to v pátek francouzský ministr zemědělství Didier Guillaume. Hlavní polský veterinář ve čtvrtek přiznal, že Polsko vyvezlo do deseti zemí Evropské unie 2,7 tuny podezřelého hovězího.

Ministerstvo vnitra chce sjednotit územní členění České republiky. Kvůli dvěma souběžně existujícím zákonům totiž některé obce patří do jiného okresu než obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají. Podle

na základě informací ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a vítězné firmy. Stávající provozovatel systému OKsystem chtěl podle médií několikanásobně více - 824 milionů. Nový systém by měl začít fungovat od konce roku 2020. Za vysoké náklady na IT systémy kritizoval MPSV nedávno Nejvyšší kontrolní úřad.

Tendr na systém pro výplatu sociálních dávek vyhrála firma DXC Technology s cenou 269 milionů korun. Uvedly to servery

Německo, Francie a Británie chtějí systematicky obcházet sankce USA vůči Íránu a slibují si od toho záchranu jaderné dohody s touto zemí z roku 2015. Německý ministr Heiko Maas dnes na ministerském setkání v rumunské metropoli Bukurešti potvrdil, že vzniká společnost, skrze niž bude možno rozvíjet obchod mezi Evropou a Íránem. A to navzdory tomu, že banky kvůli hrozbě postihu ze strany USA odmítají do Íránu převádět peníze. Otázkou nyní je, jak zareaguje Washington, napsala agentura DPA.

kupina bude fungovat 90 dní a jejími členy budou mimo jiné Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Británie či Ekvádor. Mogheriniová také sdělila, že EU je připravena poskytnout větší humanitární pomoc Venezuele a jejím sousedům. Do okolních zemí v předchozích letech utekly statisíce Venezuelanů.

Spor poslance Miroslava Kalouska s premiérem Andrejem Babišem , který se týká urážek ve Sněmovně, předal soud mandátovému a imunitnímu výboru. Kalousek to dnes uvedl na dotaz ČTK. Rozhodnutí označil za absurdní a dodal, že se proti němu odvolal. Žalobou se domáhá omluvy za výroky, které Babiš pronesl na jeho adresu před loňským hlasováním o důvěře vládě ANO a ČSSD.

Prezident Miloš Zeman přijal dnes na Pražském hradě čínského velvyslance Čang Ťien-mina a dva představitele čínské komunikační firmy Huawei . Na twitteru to uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Před výrobky Huawei varoval v prosinci Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), podle něj představují bezpečnostní riziko. Firma se proti varování ohradila, Zeman dříve tvrzení úřadu bagatelizoval.

