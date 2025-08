Soukup opět soptí a šije do Agáty: V policejní kontrole vidí spiknutí

4. 8. 2025 – 8:30 | Magazín | Jiří Rilke

Podnikatel zveřejnil novou dávku jedu na své webové stránce.

Kdo svolil upustit nějakou tu korunu za placený obsah na webu podnikatele a někdejšího mediálního magnáta Jaromíra Soukupa, zatím si moc tematické rozmanitosti neužil.

Soukup totiž za platební branou plive na svou bývalou přítelkyni, jejího nového partnera a... To je tak nějak všechno.

V úplně stejném duchu se nese i jeho nový příspěvek, v němž se vrací k nedávné aférce, kdy ho v autě po předání dcery a posezení ve vinárně zastavila policie a dechová zkouška neukázala nulu. Krevní zkouška už ale byla čistá.

„Dceru jsem předal v úterý její matce Agátě Dopitové. Okamžitě po předání – jak oni se to mohli dozvědět? – se na mě zavěsili fotografové z Expres.cz. Proč zrovna po předání? Nebyla tam náhodou kooperace s paní Dopitovou? To je otázka,“ odhaduje spiknutí své bývalé lásky s novináři.

„Sledovali mě. Výsledek je, že jsem alkoholik, který řídí pod vlivem alkoholu, lump a gauner,“ pokračoval ironicky.

„Zajímavější je, kdo mě sledoval, kdo to chce využít, co z toho udělali,“ polemizuje Soukup.

„Dehonestace mé osoby. K tomu, že jsem lump a podporovatel Miloše Zemana a ještě jsem chudinku Agušku trápil, nebo co jsem jí to dělal, tak ještě jsem alkoholik a měl bych po právu přijít o výchovu své dcery. To je celou dobu zcela evidentní zájem Dopitové s Dopitou. Má v hlavě, že si pořídí dítě, a pak si k němu dovybere tatínka, který se k němu bude hodit. Respektive s kterým bude víc šťastná, že ten bude taťka,“ vrátil se k již mnohokrát probíranému tématu.

„Dopitová se toho hned chytla, že to je opakovaně, že mám dlouhodobý problém. Nemám dlouhodobý problém. Mám dlouhodobý problém s Dopitovou, to je pravda,“ nezapomněl si ještě závěrem opět kopnout do Agáty.

Jeho bývalá partnerka, s níž se soudí kvůli péči o jejich společnou dceru, má však i nynější výpad celkem na háku: „Fakt se k němu nebudu nijak vyjadřovat,“ reagovala Agáta Hanychová na dotaz eXtra.cz.