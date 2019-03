Soud zpřísnil tresty Nečasové i obžalovaným zpravodajcům

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Za zneužití Vojenského zpravodajství dnes odvolací soud zpřísnil Janě Nečasové (dříve Nagyové) i třem obžalovaným zpravodajcům podmíněné tresty a zákazy činnosti. Někdejší šéfce kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS) uložil tříletou podmínku a desetiletý, tedy maximální zákaz působení ve vedoucích funkcích státní správy. Verdikt v kauze, která v roce 2013 přispěla k pádu Nečasovy vlády, je pravomocný. Státní zástupce se pro čtveřici domáhal nepodmíněných trestů vězení.

Nečasová podle rozsudku zosnovala zneužití pravomoci, když v roce 2012 nezákonně zaúkolovala zpravodajce, aby zařídili sledování premiérovy tehdejší manželky Radky. Získáním informací o její předpokládané nevěře chtěla uspíšit Nečasův rozvod.

Zpravodajci Ondrej Páleník, Milan Kovanda a Jan Pohůnek dostali podmínky v délce 2,5 let, dvou let a 20 měsíců a zákazy činnosti ve zpravodajských službách a bezpečnostních sborech na osm, sedm a šest let. Verdikt si dnes k pražskému městskému soudu přišel vyslechnout pouze Páleník, ostatní obžalovaní za sebe vyslali advokáty. Zasedání, které rozsudku předcházelo, bylo celé neveřejné, a to kvůli utajovaným skutečnostem o činnosti rozvědky.

Nepřiměřeně mírné tresty

Podle odvolacího senátu byly původně uložené podmíněné tresty v rozpětí 18 měsíců až dvou let a pětileté zákazy činnosti nepřiměřeně mírné. Soudci však nyní zároveň dospěli k závěru, že čtveřici nemohou poslat za mříže.

"Všichni obžalovaní byli stíháni pouze pro přečiny. Soud se řídil v prvé řadě omezením, že za přečiny lze nepodmíněné tresty uložit pouze tehdy, pokud vzhledem k osobám obžalovaných nelze dosáhnout účelu trestu jiným než nepodmíněným trestem," vysvětlil předseda senátu Richard Petrásek. Zároveň připomněl, že všichni obžalovaní byli doposud bezúhonní a že od spáchání jejich skutků už uplynula dlouhá doba, přičemž délku trestního řízení nezavinili.

"Není to maximální spokojenost, ale podstatné je, že soud pravomocně konstatoval, že se tito pachatelé dopustili protiprávního sledování občanů této země, a výrazným způsobem tak zasáhli do ústavních práv a svobod těchto lidí," komentoval verdikt státní zástupce Rostislav Bajger. Výše zpřísněných trestů je podle něj akceptovatelná.

Soudce Petrásek shrnul, že Nečasová kontaktovala Páleníka s žádostí o sledování na základě tvrzení své kartářky. "Obžalovaná navštívila kartářku, ke které chodila řadu let a která se podle ní nikdy nezmýlila, a ta jí sdělila, že manželka jejího milence doktora Nečase má milence," konstatoval. Později nechala Nečasová sledovat také dva zaměstnance úřadu vlády.

Skutečnost, že Nečasovou potrestal nejpřísněji, zdůvodnil senát tím, že oba skutky zorganizovala. "Bez jejího přičinění by ostatní obžalovaní zůstali bezúhonnými osobami," podotkl soudce. Tříletá podmínka s pětiletou zkušební dobou je nejvyšší, jakou lze uložit.

"Problém mojí klientky spočívá v tom, že má další dvě kauzy, u kterých by přicházel v úvahu - kdyby tam byla uznaná na vinu - souhrnný trest. A jakýkoliv den navíc k těm třem letům už je trest ze zákona nepodmíněný. Takže to je velké nebezpečí, které jí teď hrozí," zhodnotil rozhodnutí advokát Nečasové Eduard Bruna. "Dovolání nám nepomůže, protože o něm se rozhoduje třeba až za rok. Jeho podání tak pro nás nemá velký význam, ale bude záležet na stanovisku klientky," řekl ČTK.

Nečasova současná manželka Jana čelí v obou zmíněných kauzách obžalobě. V prvním případě se zpovídá z údajného vyzrazení utajované informace BIS lobbistovi Ivu Rittigovi. Druhý se týká údajného podplácení poslanců příslibem lukrativních funkcí a zahrnuje také krácení daní z dárků, které Nečasová dostávala od vlivných podnikatelů.