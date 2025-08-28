Solární sen? Ne, drahá noční můra pro starší lidi
28. 8. 2025 – 15:30 | Zprávy | Anna Pecena
„Ušetříte tisíce ročně, dotace vyřídíme za vás a vaše účty za elektřinu klesnou na minimum!“ Tak zní sladká píseň prodejců solárních panelů, kteří obcházejí seniory. Realita? Přemrštěné ceny, mizerné technologie a smlouvy napsané tak, aby vydělali hlavně oni. Mnozí starší lidé, kteří touží po klidu a levnější energii, končí bez úspor a s pocitem, že byli okradeni.
Jak obchodníci hrají na strach
Rostoucí ceny energií jsou živnou půdou pro podvodníky. Senioři, kteří každý měsíc sledují složenky s obavami, se stávají snadným terčem. Stačí telefonát nebo zazvonění u dveří. „Paní Nováková, my vám pomůžeme! Máte nárok na dotaci až 200 tisíc korun, ale musíte jednat hned. Zítra už to nejde!“
Tento nátlak je základní trik. Starší lidé, kteří se bojí, že o výhodu přijdou, raději podepíšou smlouvu, aniž by si ji důkladně přečetli. A právě v tu chvíli se dostávají do problémů.
Panely, co se nikdy nezaplatí
Solární energie má smysl, pokud je spočítaná odborníky. Jenže podvodníci počítat nechtějí. Nabídnou předražený balíček, který místo reálných 200 tisíc stojí klidně půl milionu. Slibují návratnost za 5 let, i když skutečně by byla možná až za 20.
Instalace proběhne narychlo, často bez potřebných povolení. Na střechách pak končí nekvalitní panely, jejichž účinnost je minimální. Výsledkem je, že místo úspor má senior doma nefunkční hromadu techniky a splácí nesmyslně drahý úvěr.
Když firma zmizí
Jiný trik je vybírání vysokých záloh. Podvodná společnost slíbí rychlou montáž, vyinkasuje zálohu ve výši desítek tisíc korun a poté „zmizí z mapy“. Telefon nefunguje, sídlo je prázdné a oběť nemá žádnou šanci peníze získat zpět.
A i kdyby se firma nevytratila, často funguje tak, že si mění názvy a právní formy. Senior pak stojí před zdí, když potřebuje reklamaci nebo servis. Všechny kontakty jsou zrušené a záruka, která měla chránit, je jen cárem papíru.
Úvěrová past
Obzvlášť nebezpečná je kombinace solárních panelů a „výhodného financování“. Obchodníci tvrdí, že mají vlastní banku nebo spolupracují s institucí, která poskytne skvělý úvěr. Realita? Úrokové sazby, ze kterých se protočí hlava, a podmínky, které znemožňují předčasné splacení.
Senior, který chtěl původně ušetřit, se dostává do dluhové spirály. A protože má pravidelný důchod, banky či nebankovní společnosti se na něj dívají jako na „spolehlivého plátce“. O to horší je, že o své úspory přijde dvakrát – jednou u podvodníků a podruhé při splácení nevýhodné půjčky.
Jak poznat poctivou firmu
Pravidlo číslo jedna: Nikdy nepodepisujte nic hned. Seriózní firma vám dá nabídku písemně a umožní vám čas na rozmyšlenou. Jakmile někdo tlačí na okamžitý podpis, dejte ruce pryč.
Pravidlo číslo dvě: Prověřte si společnost. Podívejte se do obchodního rejstříku, kolik let funguje, zda nemění jméno každé dva roky a jestli má reálné reference. Zavolejte klientům, kteří jejich služby využili.
Pravidlo číslo tři: Dotace si řešte sami. Žádný obchodník nemá výlučný přístup k dotačním programům. Ve skutečnosti si můžete vše vyřídit sami nebo s pomocí nezávislého poradce.
Pravidlo číslo čtyři: Financování sjednávejte ve své bance. Pokud firma nutí klienta do konkrétní půjčky, jde o jasný signál, že vydělává i na úrocích, ne jen na panelech.